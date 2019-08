10 millonarios mexicanos con negocios en Centroamérica

Por Uriel Naum Ávila y Óscar González Escárcega

México invierte en Centroamérica alrededor de 600 millones de dólares al año (mdd), pero hace una década atrás dicha inversión no llegaba a los 300 mdd. La firma de acuerdos comerciales entre ambas partes ha sido un detonante importante para incrementar los negocios entre el país azteca y el istmo centroamericano, a la par que ha generado que importantes empresarios mexicanos se interesen cada vez más en aprovechar este mercado para crecer sus operaciones más allá de sus fronteras.

Un ejemplo claro de esto son Carlos Slim, de Claro; Ricardo Salinas Pliego, de Elektra; la familia Servitje Montull, de Bimbo, o Eva Gonda y familia, de Femsa, que tan solo en su conjunto suman una riqueza cercana a los 85,000 mdd. Pero no son los únicos. Otros empresarios importantes también hacen negocios en diferentes sectores e invierten en aspectos que van desde plantas industriales hasta centros de distribución, adquisiciones o nuevos negocios.

Te compartimos esta lista de 10 millonarios mexicanos con grandes negocios en Centroamérica y dónde han estado sus inversiones en la región en los últimos años:

1. Carlos Slim Helú

Sectores: telecomunicaciones, industria, financiero, minorista, infraestructura, energía y minería.

Este millonario con una riqueza estimada en 64,000 mdd, opera en la región desde 2006, año en que inició la adquisición de empresas de telecomunicaciones como Sercom en Honduras, TelGua en Guatemala, Enitel en Nicaragua o Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador; hoy en día, filiales de América Móvil bajo la marca Claro. En 2007 adquirió Verizon Dominicana por más 2,000 mdd. En octubre de 2018 Claro anunció una inversión en su negocio de RD por 1,000 mdd a lo largo de tres años.

Centroamérica representó el 4.8% de las ventas totales del grupo en 2018. A finales de enero, América Móvil anunció la adquisición del 100% de participación de la empresa Telefónica Guatemala (filial de Telefónica) por 333 mdd y del 99.3% de Telefónica El Salvador por 315 mdd; la empresa aclaró que la adquisición se encontraba sujeta a la autorización de las autoridades correspondientes.

2. Ricardo Salina Pliego

Sectores: minorista, bancario, entretenimiento y telecomunicaciones.

El dueño de Grupo Elektra tiene una fortuna de 11,100 mdd. En 1997 su firma de electrodomésticos inició su expansión a Centroamérica y el Caribe con operaciones de su rama comercial en Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana; en 2002, sin embargo, vendieron su participación de Elektra Dominicana y anunciaron el cierre de operaciones comerciales en El Salvador. Perteneciente a Grupo Salinas, Grupo Elektra opera su división comercial con tiendas Elektra en Guatemala, Honduras y Panamá y su división financiera a través de Banco Azteca con sucursales en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá.

TV Azteca, por su parte, está presente desde 2008 con Azteca Guate cuando Grupo Salinas adquirió el 70% de la televisora guatemalteca Latitud Televisión de la familia Botrán, quien conserva el restante 30%; en Honduras por su parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones realizó en 2013 un concurso para la venta de frecuencias de televisión; Azteca obtuvo la licencia por 15 años en la licitación para operar un canal digital de televisión abierta nacional por 61 millones de lempiras, unos 2 millones 700,000 dólares.

3. Familia Servitje Montull

Sector: alimentos.

La riqueza de esta familia se calcula en 3,500 mdd. En 1989 se creó Bimbo Centroamérica, un año después se inauguró la primera planta del grupo en Guatemala y ahora está presente también en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica, país en donde se inauguró en 2016 el Centro Global de Servicios Compartidos de Bimbo, con una inversión superior a los 2 mdd. En 2010, la empresa modernizó su planta en Guatemala con una inversión cercana a los 3 mdd.

La región Latinoamérica dividida en Latin Centro y Latin Sur, representó en 2017 el tercer mercado más importante para la compañía solo por debajo de Norteamérica y México, con ventas regionales por 1,500 mdd. Las ventas totales del grupo a nivel global fueron de 14,164 mdd ese año. Algunas de las marcas que se comercializan en la región son: Pix, Ricolino, Marinela, Bimbo, Breddy, Europa, Ideal, Lido, La Mejor, Milpa Real y Monarca.

4. Eva Gonda y familia

Sector: bebidas.

Esta familia tiene una riqueza cercana a los 6,700 mdd. FEMSA inició operaciones en Centroamérica en 2003 cuando adquirió a la estadounidense Panamerican Beverages (PANAMCO), la embotelladora más grande hasta ese entonces de Latinoamérica, por 3,600 mdd, con lo cual consolidó su presencia en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Panamá, además de Brasil, Colombia y Venezuela.

Presente en la región con sus unidades de negocio, Coca Cola Femsa, Femsa Logística e Imbera Refrigeración, la multilatina ha realizado varias adquisiciones a lo largo de su historia entre las que destacan dos empresas guatemaltecas en 2018: Comercializadora y Distribuidora Los Volcanes, por casi 125 mdd, y Alimentos y Bebidas del Atlántico, por 53.4 mdd; en 2011 adquirió Grupo Industrias Lácteas de Panamá por cerca de 200 mdd. Ha desarrollado varios proyectos en Centroamérica como El Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, creado en 2008, que tiene como misión el mejoramiento y uso sustentable de los recursos hídricos en el Istmo; Fundación Femsa aportó para su apertura 150,000 dólares.

5. Juan A. González Moreno

Sector: alimentos.

Fue en 1972 cuando Gruma estableció su primera relación comercial con Centroamérica, específicamente con Costa Rica, al constituir la sociedad, Derivados de Maíz Alimenticio DEMASA, con ello, se inició la construcción de una planta de tortillas y la comercializar, por primera vez en el país, de tortilla empacada bajo la marca TortiRicas. En 1988 bajo el nombre de DEMAHSA, la empresa construyó en Honduras otra planta de producción en Comayagua y en 1995 la segunda en Choloma, Cortés. En 1994 construyeron en Guatemala la planta DEMAGUSA; en Nicaragua operan a través de la empresa Tortimasa desde 1992.

En 1996 construyeron una mega planta ubicada en Valencia de Heredia, Costa Rica, en la que incorporaron maquinaria de alta tecnología para la fabricación de tortillas, y años más tarde en San José, Pavas. Al 31 de diciembre de 2017 tenían una capacidad instalada de producción en la región de 307,000 toneladas. El total de inversiones para 2015, 2016 y 2017 fue de 28 mdd y para 2018 de 11 mdd, recursos utilizados principalmente para mejoras generales de producción y tecnología. Las ventas consolidadas de Gruma en Centroamerica en 2017 fueron de 234 mdd.

6. Familia Hernández Pons

Sector: alimentos.

Los productos de Herdez se comercializan en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 2012 Grupo Herdez inició operaciones en Guatemala, en lo que fue la primera etapa para incursionar a toda Centroamérica. Herdez hizo entonces alianza con la empresa local Codisa, para distribuir sus productos en 35,000 puntos de venta; en 2013, la distribuidora de productos de consumo masivo DIAPA en Honduras anunció que Herdez sería distribuida por ésta, sin embargo, en el sitio web de DIAPA no aparece ninguno de los productos Herdez en su catálogo.

Varias son las normas y legislaciones que ha tenido que cumplir la empresa para exportar a los países referidos; de acuerdo con analistas, se han convertido en un reto importante la obtención y cumplimiento, por ejemplo, de Certificados de Libre Venta y Origen, Factura Comercial, Reglamentos Técnicos Centroamericanos aplicables para el Etiquetado de Alimentos y Uso de Aditivos Alimentarios entre otros. Las ventas netas del grupo en 2017 fueron de 20,065 millones de pesos mexicanos (mdp), de los cuales 1,230 mdp correspondieron a exportaciones, aunque no se especifica cuánto corresponde al mercado centroamericano. Analistas estiman que es 20% de lo exportado.

7. Familia Ramírez

Sector: entretenimiento.

El largometraje en Centroamérica inició para Cinépolis en 1998 cuando incursionó en Costa Rica, específicamente al centro comercial Terramall en San José. Iniciaron con un cine de 14 salas tradicionales y cuatro salas VIP. Ahora están presentes en casi toda la región con 190 salas en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, en Honduras; Guatemala, Mazatenango, Mixco y Santa Ana, en Guatemala; Heredia, Moravia, Cartago y San José, en Costa Rica, y Ciudad de Panamá y Arraiján, en Panamá.

Las inversiones realizadas por el grupo han sido casi sin cortes; éstas se han dado no solo en el número de salas y pantallas, sino en tecnología para las mismas. En 2008, por ejemplo, invirtieron 3.6 mdd en Panamá; en 2009, 8 mdd en Guatemala; en 2010, 3 mdd en El Salvador; en 2011, 5 mdd nuevamente en Guatemala; en 2012, 1.5 mdd en El Salvador, y en 2015, 16 mdd, distribuidos en los países mencionados.

8. Jesús Vizcarra

Sector: cárnicos.

Desde que fue adquirida en 1997 por la familia Vizcarra la mayor procesadora de carne de res de ese entonces en México, avanzó al frente sur, para posicionándose en Nicaragua para, desde ahí, tomar el mercado centroamericano bajo su marca insignia SuKarne. A mediados de 2015, Grupo Viz inauguró en aquél país su primera planta de producción integral fuera de territorio mexicano; la planta reúne en un solo lugar todos los procesos de producción de la carne, corrales de engorda, planta de alimentos, planta para sacrificio y salas de deshuese.

El complejo nicaragüense tuvo una inversión de 115 mdd, generando 500 empleos directos y con una capacidad de engorda para 50,000 cabezas de ganado; produce anualmente entre 132,000 y 180,000 cabezas, parte de producción propia y parte adquirida a engordadores de la región. Pero llegar a este punto no fue fácil: Grupo Viz tuvo que abrir terreno por 21 años, impulsado por el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua de 1998, año en el que inició operaciones con corrales de engorda, alimentando al ganado con granos y forraje y no con pasto, como se hacía en aquel país; la empresa ha dicho que SuKarne ve a Nicaragua como la capital de engorda, industrialización y exportación de carne de bovino de Centroamérica, dedicada a abastecer el mercado local y a exportar a otros países de Centroamérica, Estados Unidos, México, Japón, China, Rusia y la Unión Europea.

9. Familia Zambrano

Sector: cemento.

De la mano de Lorenzo Zambrano (qepd), la conquista de Cemex en Centroamérica inició en 1994 cuando adquirió Cementos Bayano en Panamá; para 1995 se estableció en la región Caribe, al adquirir Cementos Nacionales, la cementera más importante de República Dominicana. En 1998 Cementos de Centro América inició la importación de cemento Tolteca a Guatemala y tres años más tarde, en 2001, Cemex entró de lleno a aquel país, al comprar 50% de las acciones de la empresa. En 2002 adquirió el 50% restante. En 2001 se hizo de Cementos del Pacífico, la cementera más grande de Costa Rica y también arrancó operaciones en Nicaragua.

La conquista del Istmo continuó y en 2005, pues compró acciones mayoritarias de la empresa Global Cement en Guatemala. Cemex opera en la región directamente o a través de tenedoras y compañías operativas como Global Concrete en Guatemala, Cemex El Salvador, Inversiones Secoya en Nicaragua o Cemex Costa Rica. Muchas han sido sus inversiones desde 1994. Entre adquisiciones e innovación destacan 55 mdd en una planta de molido en Managua, Nicaragua en 2017, ya en 2012 Cemex había invertido casi 6 mdd en ese país. En 2017 invirtió 3.7 mdd en su planta Arizona, ubicada en el Puerto San José, Guatemala, y 8 mdd en una nueva línea de empaquetado en su planta de San Pedro de Macorís, República Dominicana.

10. Eduardo Tricio

Sector: alimentos y bebidas

Fue a mediados de 2008 cuando Grupo Lala entró a Centroamérica adquiriendo la guatemalteca, Pasteurizadora Foremost; cinco años más tarde se anunciaba una inversión por 50 mdd tanto para adquirir la compañía de alimentos Eskimo y empresas afiliadas en la región, como para instalar la planta San Benito, en el municipio de Tipitapa de Managua, Nicaragua. En 2019 tienen presencia en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica.

La expansión continuó en 2016, cuando Grupo Lala alcanzó un acuerdo productivo con la Cooperativa Agropecuaria Regional de Productores de Leche (Coopeleche) y Bebidas Florida en Costa Rica. Ese mismo año, el grupo compró el 100% de las acciones de Productos Lácteos La Perfecta por más de 847 mdp, unos 48 mdd a la cotización de ese año. En 2017 dio a conocer la ampliación de su planta de producción ubicada en San Ramón, Alajuela, Costa Rica, y la construcción de una planta más en Guatemala, con 30 mdd de inversión, en el Parque Industrial Michatoya. Se calcula que el grupo ha invertido casi 190 mdd en la región desde 2008.

Te invitamos a leer: