10 trucos para frenar los gastos excesivos este puente

Qué fácil es quedar atrapado en el mood “me voy de puente” y gastar de más. Pero la emoción de tomarte un descanso e incluso salir de la ciudad a relajarte es fugaz comparado con el estrés que viene cuando tienes que pagar todo aquello que compraste con tarjetazo.

Para que eso no te pase, te tenemos algunos consejos:

Establece un presupuesto

Lo ideal es hacer un presupuesto para las fiestas, eventos especiales y otros gastos importantes (la revisión del coche, el día de las madres) iniciando el año, pero como eso es un ejercicio que no muchos hacemos, lo que puedes hacer hoy o mañana temprano aprovechando que hace poco fue quincena es ver cuánto tienes para gastar en diversión este fin de semana largo después de quitar tus gastos fijos. Revisa el capital disponible y trata de ceñirte a él.

Paga en efectivo

Una forma sencilla de evitar las deudas regresando de Cuerna es pagar todo en efectivo. De esta forma, reducirás las tentaciones.

Ten cuidado con tu tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito son herramientas financieras útiles, pero pueden ser peligrosas en épocas de descanso y otras festividades. Mucha gente termina con deudas que duran mucho tiempo.

No hay nada de malo en usar tus tarjetas de crédito para estas fechas, siempre y cuando gastes dentro de tus posibilidades y puedas pagar cualquier saldo con relativa facilidad.

Utiliza siempre la tarjeta que te ofrezca la tasa de interés más baja.

Te puede interesar: Cómo pagar 0% de intereses en tu tarjeta de crédito

Mantente al tanto de tus gastos

Gasta sabiamente revisando tus estados de cuenta, pagando tus deudas con regularidad y utilizando la banca en línea para controlar fácilmente tus cuentas. Si compras con tu tarjeta de crédito, usa también la tarjeta que te ofrezca recompensas. Como de todos modos vas a gastar ese dinero, podrías obtener algo a cambio.

Haz una lista de lo básico

Si decides hacer un viaje corto por carretera, haz una lista de básicos para asegurarte de no olvidar nada y evitar pagar precios elevados por elementos esenciales que seguro tienes en casa. Nos referimos a imprescindibles, como artículos de tocador, protector solar, cargadores de teléfono y ropa interior. Todo eso cuesta mucho más cuando se compran durante un viaje.

Compara siempre el costo de hospedaje

Aún si no lo hiciste con suficiente antelación, no te limites a reservar el primer hotel que veas, checa en los sitios de comparadores.

Conduce para no gastar tanta gasolina

Los viajes por carretera son muy divertidos. Sin embargo, siempre llega un punto en el que llevas horas manejando, te sientes inquieto y solo quieres llegar a tu destino. Aquí es cuando la tentación de conducir un poco más rápido es mayor. ¡Combátela!

Como conductor puedes ahorrar combustible aprendiendo cómo los diferentes comportamientos de conducción afectan el ahorro de gasolina y adoptando técnicas para ahorrar combustible y dinero. Recuerda que la cantidad de combustible que consume tu vehículo depende en gran medida de cómo conduzcas.

Varios estudios muestran que la eficiencia del combustible disminuye a medida que aumentas la velocidad.

Sigue ahorrando desde tu auto

Trata de evitar los acelerones y frenadas intempestivas, eso usa más gasolina. Mismo caso, con las carreteras que requieren que te detengas y arranques constantemente.

Evitar viajar en las horas pico (especialmente en ciudades concurridas) tendrá un efecto positivo en tu tanque de gasolina y en tu billetera.

Otra buena idea es apagar el aire acondicionado. Una forma fácil de conducir inteligentemente, ahorrar gasolina y dinero es apagarlo, usar el ventilador o abrir una ventana. El aire acondicionado es un auténtico gastador, si no lo necesitas, no lo uses.

No te pierdas: 10 consejos para conseguir lo que parece imposible: ahorrar

Consulta a los lugareños dónde comen

Muchas veces los restaurantes mejor calificados en internet son los restaurantes más caros comparados a los que los lugareños acuden en ocasiones especiales. Como sabrás, en cada viaje las “comidas para ocasiones especiales” suman una gran cuenta rápidamente.

Pregunta dónde comen los habitantes locales o a dónde prefieren ir en una salida nocturna regular, esa es una muy buena manera de encontrar lugares ocultos que tienen un precio más asequible.

Intercala actividades (y servicios) turísticos con gratuitos

Las zonas muy turísticas suelen ser más caras y estar muy llenas. Busca opciones, por ejemplo, considera que muchas veces hay estacionamiento gratuito no muy lejos del de pago.

Otro de los aspectos más caros de los viajes son los tours organizados. Si bien hay ciertas actividades que simplemente no puedes hacer por tu cuenta (como aventarte en paracaídas o ir a ver ballenas) piensa que si son realmente importantes para ti, es mejor planificarlos con bastante antelación.

La verdad es que no importa a dónde te lleve tu viaje este puente, siempre podrás encontrar actividades económicas o hasta gratuitas para hacer. Simplemente busca en Google “cosas gratis para hacer en ‘x lugar’” y deberías encontrar varias opciones.

Además, hay algunas actividades gratuitas que muchos buscamos en cualquier parte del mundo: caminatas, visitar mercaditos locales, hacer un picnic, caminar en la playa, explorar galerías de arte y más.

Síguenos en Facebook para mantenerte al día con las noticias de finanzas personales