12 Tips de marketing para tiempos de crisis

Hay muchas cosas que las PYMES pueden hacer durante una recesión e impulsar más ventas para cuando las cosas se recuperen, porque no tengamos dudas, todo pasa e inclusive esta crisis también pasará.

A continuación te enlisto unas ideas para que impulses tus ventas sin salir de casa:

Pónte en contacto con tus clientes más felices para obtener referencias.

Haz una lista de tus clientes mas satisfechos con tu producto o servicio y pídeles que te recomienden con otra persona que desee o necesite de ti. Ofréceles una recompensa (no necesariamente en dinero) por referencias, como un cupón de descuento o una tarjeta de regalo. Te sorprenderá saber cuántos de tus clientes satisfechos no querrán nada a cambio cuando te den una referencia.

Aumenta tus comentarios en línea.

Solicita a tus clientes anteriores que escriban un comentario y puntaje de tu negocio en tu página web. Facilítaselos enviándoles un enlace por correo electrónico para que todo lo que tengan que hacer sea hacer clic y escribir. Asegúrate de enviar solo estas solicitudes a tus clientes satisfechos; no es necesario generar críticas negativas. ¡A menos que estés aburrido y ames un buen desafío!

Organiza un pequeño evento en línea para tus clientes más leales.

Genera lealtad recompensando a tus clientes habituales con un evento divertido. Cada evento debe incluir una pequeña vista previa de tus últimas ofertas seguido de un enorme “gracias” a todos por ser un cliente fiel.

Ofrece ofertas descabelladas.

Reducir los precios en tiempos lentos es la forma más fácil de atraer clientes. Intenta realizar una “venta de un día” o algo similar. Nada emociona más a los consumidores que una “oferta por tiempo limitado”. Pero simplemente hacer grandes negocios de oportunidad u oportunistas, no es suficiente; debes llevar ofertas al mercado para que los consumidores puedan verlas. Eso sí, no des cosas gratis NUNCA, ya que la imagen de tu producto o servicio se va a deteriorar en el largo plazo, da regalos o esfuerzos Pro-Bono con un objetivo específico y público bien definido pero no digas que es gratuito simplemente es un apoyo o aliciente. Utiliza anuncios en redes sociales o buscadores para correr la voz.

Aumenta la venta cruzada.

Comunícate con tus clientes actuales para ofrecerles paquetes especiales con una fecha de vencimiento. Te sorprenderá cuántos de tus clientes actuales te aceptarán estas ofertas y más si lo haces aunado a otro producto o servicio complementario ya sea tuyo o de otra empresa que se solidaricen en conjunto durante la crisis.

Promueve ofertas de pago anticipado.

Para mantener el flujo de efectivo mientras el negocio es lento, intenta ofrecer descuentos para compras anticipadas para la próxima vez que lo necesiten. Por ejemplo, si tienes un servicio de control de plagas, podrías ofrecer un descuento a las personas que se suscriban a un servicio antes del 1 de mayo.

Organiza un concurso para que los clientes actuales y potenciales ganen un premio.

Es posible que las personas no estén listas para comprar ahora, pero aún estarían abiertas a ganar un servicio o un producto. Haz un concurso en línea con reglas muy claras y sin involucrar azar, para acumular direcciones de correo electrónico y obten permiso para enviarles correos electrónicos a las personas que se registren. De esta manera, crearás una lista de clientes potenciales para cuando las cosas mejoren.

Comercializa un producto o servicio diferente que tenga más demanda en este momento.

Por ejemplo, Ford y GM ahora están fabricando y vendiendo respiradores ya que sus líneas de producción están ociosas ante la baja demanda. En esa tónica, muchos servicios de cuidado del césped ofrecen “remoción de hojas” en el otoño porque eso es lo que más se demanda en ese momento. Pregunta o Googlea para saber qué es lo que más se demanda en tu localidad.

Intenta comercializar tus servicios a domicilio en geografías cercanas.

Traza en un mapa áreas que estén lo suficientemente cerca, máximo 30 minutos. Estas geografías periféricas pueden generar nuevos clientes potenciales si estudias la competencia y propones una oferta competitiva diferente. Por ejemplo, a pesar de estar pegado a Santa Fe en la Ciudad de México, no hay servicios en el sector de Acopilco y hay un gran mercado a todos los niveles socioeconómicos.

Educa a tus clientes y clientes potenciales.

¿Qué puedes enseñar a los clientes para ayudarlos a aprovechar al máximo tus productos o servicios? Intenta organizar clases en línea a través de Zoom para educar a las personas sobre tus productos y no solo generarás negocios, sino que también ganarás lealtad. Puede comercializar tus clases en línea de forma gratuita usando EventBrite, Facebook Events y LinkedIn, solo por nombrar algunas.

Descubre lo que quieren tus clientes.

Envía un correo electrónico para realizar una encuesta a los clientes y ver en qué productos o servicios están interesados en este momento, luego haz una investigación de mercado sobre la viabilidad de entregarles lo que desean. A veces todo lo que tenemos que hacer es preguntar.

Céntrate en métodos de marketing de bajo costo.

Tus ventas podrán ser más lentas y tu presupuesto más pequeño durante las épocas de crisis, así que concéntrate en los canales de marketing para obtener el mejor valor por tu dinero, como las redes sociales, la publicidad de nicho en sitios que tienen mucho tráfico local (como los sitios web de noticias), incluso, el marketing por correo electrónico puede brindarte los leads o prospectos tan necesarios, la única condición es que no dejes de invertir aunque sea algo mínimo.

De hecho, usa el correo electrónico para mantenerte en contacto con los clientes durante la recesión. Si comienzas a ofrecer nuevos productos o servicios, los clientes no los sabrán a menos que te mantengas en contacto con ellos. Incluso si tuviste que cerrar o reducir tus horas de servicio, no permanezcas completamente en silencio hasta que las cosas mejoren. Obten el permiso de los clientes para enviarles correos electrónicos; luego crea una cadencia regular de correos electrónicos de marketing (por ejemplo, una vez al mes) para promocionar varios especiales o crear anticipación para nuevos productos o servicios. Utiliza las redes sociales y el marketing por correo electrónico para proporcionar contenido interesante para que los clientes ganen ese “espacio de anaquel” en sus cerebros.

Las crisis, me han permitido crear contenido para educar a mis clientes para ofrecerles nuevas formas de poder vender. Así que te aseguro que si tu también lo mantienes interesante, crecerás cada vez que lo hagas y pongas en práctica estos consejos.