365 días de cine. Un calendario completo de tenerle fe a la cartelera, al festival, a la muestra, para que esa película tan esperada no falle. El 2017 nos dejó mucho cine, aunque a primera instancia no lo parezca. Tal vez no hay una película que capture por completo el momentum del año, pero en conjunto las piezas se conectan. Hablan de un año lleno de ansiedades, búsquedas, intenciones.

A pesar del esfuerzo, no pude evitar que un par de películas en la lista de deseos firmada en enero se me escaparan, como el maestro ruso Andréi Zviáguintsev con su Loveless, la maravillosa Lucrecia Martel y su Zama, el regreso de Guillermo del Toro por la (aparente) puerta grande gracias a la multipremiada La forma del agua, entre muchas otras.

Las seleccionadas son aquellas que me hicieron discutir y pensar durante semanas, aun cuando su paso por el país haya sido fugaz. Ojalá el 2018 nos traiga más cine, discusiones y emociones, nos vemos en la sala oscura.

El ornitólogo | Dir. João Pedro Rodrigues | Festival Internacional de Cine UNAM

El cineasta portugués propone un viaje místico, donde la realidad y la fantasía se mezclan hasta difuminarse. El flujo de conciencia presentado por Rodrigues marca uno de los momentos más lúdicos del 2017, un cine que no se limita, que busca expandirse en cada cuadro hasta atrapar al espectador en su juego. Aquí una entrevista con el director.

The Batman Lego Movie | Dir. Chris McKay | Cartelera comercial

El 2017 estuvo lleno de superhéroes, hombres en mallas y mujeres con habilidades especiales, lo irónico es que la mejor película (o, la que más disfruté) sobre el tema fue animada y se toma muy poco en serio. A pesar de ser uno de los personajes con más adaptaciones –y puntos altos, perdón, Superman–, la versión lego de Batman logra capturar muy bien la esencia del enmascarado y explotar con risas sus grandes contradicciones.

Housewife | Dir. Can Evrenol | Mórbido Film Fest

De manera similar a El ornitólogo, Housewife es una cinta que cambia en cada fotograma. Salta entre los homenajes a Mario Bava, David Lynch, Dario Argento o H.P. Lovecraft, absorbiendo lo mejor de cada uno sin convertirse en un homenaje sin sentido (o chistosito) como mucho del cine de horror actual. Permítase disfrutar en el cine.

Fantasmas del pasado | Dir. Olivier Assayas | Cartelera comercial

Historia de fantasmas | Dir. David Lowery | Cabos International Film Festival

Dos reflexiones sobre el peso que arrastramos, sobre soledades que se empeñan en mantenerse. Assayas y Lowery abordan el tema de manera muy diferente, aunque complementaria. ¿Serán los recuerdos eternos? Cuando nuestros seres queridos dejan este plano, ¿nos seguirán acompañando en silencio?

Paterson | Dir. Jim Jarmusch | Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Mientras muchos corren con frenetismo y buscan explicar sus ideas con gritos, Jarmusch hace todo lo contrario. Paterson es un chofer, todos los días hace lo mismo con pequeñas variaciones, en momentos de paz escribe poemas que nadie verá. Suena repetitivo, no lo es. El realizador norteamericano filmó una de las películas más bellas de los últimos años, sólo nos pide paciencia para absorber la belleza del momento. Un texto más amplio al respecto.

No soy tu negro | Dir. Raoul Peck | Ambulante: Gira de documentales

Estados Unidos vivió un año convulso, complicado, lleno de confrontaciones. El conflicto fue la moneda de cambio. Por eso pocos documentales resultaron tan oportunos como el de Peck, un análisis de la figura del escritor James Baldwin para explicar la lucha racial de nuestro vecino del norte. El racismo y la discriminación cabalgan rampantes. Unas líneas sobre el tema.

La libertad del diablo | Dir. Everardo González | Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Hablando de documentales oportunos. El trabajo de Everardo González es una de las piezas claves para entender nuestro país y las elecciones que sucederán el próximo año. ¿Qué nos ha dejado la Guerra contra el narco? Heridas, cicatrices, rostros llenos de lágrimas, sin facciones porque todos (de manera consciente o no) le soltamos la cuerda al diablo. ¿Quién será capaz de domarlo? Es la película mexicana más importante del 2017.

How To Talk To Girls At Parties | Dir. John Cameron Mitchell | Cabos International Film Festival

Uno de los momentos más divertidos del año llegó cortesía de John Cameron Mitchell (Hedwig and The Angry Inch) y su cuento sobre punks que se encuentran con un grupo de extraterrestres en la Inglaterra de Margaret Tatcher. Una cinta a la que le sobran risas y corazón, además de tener un soundtrack excelente.

Shin Godzilla | Dir. Hideaki Anno & Shinji Higuchi | Cartelera comercial

La mayoría de las cintas de desastres (un género que convive con el de superhéroes) tienen un hombre/mujer titánico que resuelve el conflicto como por gracia divina. Shin Godzilla corre en sentido contrario, porque los salvadores son hombres de traje, burócratas haciendo su trabajo. Un giro inesperado muy disfrutable.

Hermia y Helena | Dir. Matías Piñeiro | Festival Internacional de Cine UNAM

El argentino Matías Piñeiro lleva años creciendo a paso seguro, actualmente es una de las voces más interesantes de la cinematografía latinoamericana. En Hermia y Helena sus temas de costumbre encuentran nuevas formas de presentarse, filmarse y conmovernos. Piñeiro es una realidad.

Good Time | Dir. Benny Safdie & Josh Safdie | 63º Muestra Internacional de Cine

Nada mejor para representar el desánimo del 2017 que una historia sobre perdedores, muy en el tono de Tarde de perros. Robert Pattinson (sí, ese Robert Pattinson) brinda una de las mejores actuaciones de su vida como un ladrón de poca monta que no tiene posibilidades de triunfar en el mundo, un hombre viviendo al borde del vacío, de la ansiedad, porque su realidad no le permite nada más. Oneohtrix Point Never hizo el mejor score del año.

The Florida Project | Dir. Sean Baker | Cabos International Film Festival

Vivimos en medio de una crisis (económica, social, etc.), lo más sencillo para cualquier cineasta sería mostrar lo duro que es para los infantes vivir en este mundo tan convulso. Es una suerte que Sean Baker no sea como todos. Su película nunca pierde la mirada de inocencia de sus protagonistas, a pesar de todas las amenazas que los rodean y, seguramente, les esperan. Imaginen una cruza entre American Honey y Tangerine, el trabajo anterior de Baker, el resultado sería muy similar a The Florida Project.

78/52 | Dir. Alexandre O. Philippe | Mórbido Film Fest

Pocas cosas suenan tan clavadas como un documental de hora y media sobre una escena que dura menos de dos minutos (la famosa secuencia de la regadera de Psicosis). Pocas cosas resultan tan disfrutables para el cinéfilo -fan de Alfred Hitchcock o no- como el documental más reciente de Philippe.

Stranger in Paradise | Dir. Guido Hendrikx | DocsMX

El tema de la migración ocupó un gran número titulares a lo largo del año, sin embargo, fueron los menos quienes lograron abordar el tema de manera interesante y sin sesgos políticos. Hendrikx plasma en su documental lo complicado que es encontrar una solución al problema, sobre todo cuando todos los bandos tienen algún punto de verdad en sus argumentos. La ola está a punto de engullirnos.

Una mujer fantástica | Dir. Sebastían Lelio | Cabos International Film Festival

La protagonista del nuevo trabajo de Lelio es abrumada por el mundo una y otra vez. Por una sociedad que se niega a reconocer su identidad como persona, de su significado como persona. Ante una situación así, sólo queda una opción: demandarle al mundo reconocimiento y que importe poco lo demás. Sin duda, uno de los personajes más inspiradores del 2017.

Logan Lucky | Dir. Steven Soderbergh | Cartelera comercial

Gracias a Donald Trump y sus seguidores, el hombre promedio blanco ha sido satanizado (y con razón, pero ése es otro tema). La cinta de Soderbergh está llena de “homenajes” a la imaginería que se desprende de ese grupo de la población norteamericana, mostrándolos en todo su esplendor (o torpeza) y retratándolos con la desesperación propia de quien no tiene más soluciones para resolver sus penurias económicas. Que también sea una de las comedias más atípicas del 2017 es un regalo. Ese chiste sobre Game of Thrones merece un aplauso de pie.

