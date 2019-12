2020 el año para elevarte y crecer a un siguiente gran nivel

Hoy todos los seres humanos tenemos 2 grandes elecciones que podemos hacer en nuestras vidas. La primera elección que tenemos es vivir por debajo de nuestras capacidades, es decir, quejarnos de todo, no intentar las cosas, procrastinar, vivir en la duda, me duele mucho ver a tantas personas con la capacidad de ser extraordinarias viviendo por debajo de sus capacidades simplemente porque no se atreven a más. Tus miedos son mentiras y tus dudas son ladrones. La segunda elección es que puedes ser extraordinario, no jugar a ser promedio, dar lo mejor de ti en todos tus roles y responsabilidades, elevar tu ROL como papá, como mamá, como estudiante, como emprendedor, como amigo, como ejecutivo, ser el mejor en lo que haces, aprender más, dar más, servir más, porque si no es ahora, ¿Cuándo?

Este 2020 es el año para ELEVARTE a un siguiente gran nivel, para CRECER, para evolucionar, siempre hay un nivel más, ¿Cuál es tu siguiente nivel?

ELEVATE:

Excelencia: Que sea tu lema en todo lo que haces, la excelencia no es un momento, es un hábito,

Levántate: Vamos adelante, busca tu siguiente nivel, sal de tu zona de confort. Levántate y abraza los retos.

Enfócate: En donde te enfocas se expande, en donde está tu enfoque fluye tu energía. Definir que es lo reamente importante para ti es tu responsabilidad y de nadie más.

Valentía: vive tus valores, ser vulnerable, trabaja en tu confianza, se resiliente. Atrévete, ¿si no es ahora cuándo?

Acción: Uno de los grandes secretos de la felicidad es el progreso para que haya progreso en tu vida toma acción de tu vida

Transfórmate: una transformación comienza con pequeñas acciones consistentes. Pequeñas acciones consistentes, grandes transformaciones. La base de un proceso de transformación es la confianza, genera momento siendo consistente, ten un rumbo y transfórmate.

Enamórate de ti: Lo más valioso eres tú, quiérete, amate, se auténtico. Si estás bien contigo mismo darás lo mejor de ti por los demás.

Que tu 2020 sea extraordinario, ELEVATE a un siguiente gran nivel.

Lo mejor esta por venir, es tu momento y es el ahora.

Un abrazo

Beto

Contacto:

Web: www.irradiatemore.com

*El autor es Coach en Alto Rendimiento, Fundador y CEO Irradiate more.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

