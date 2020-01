2020: invierte en una vida mejor

En la vida moderna, superar los episodios de agotamiento, irritabilidad, pérdida, aburrimiento, soledad y tristeza que nos deprimen, nos quitan energía y nos hacen cuestionar hasta la existencia; puede ser un reto tremendamente complejo. No es fácil lidiar con el tráfico, el hacinamiento, presión laboral, relaciones tóxicas, las malas noticias y un stress permanente.

Resulta entonces vital invertir tiempo y esfuerzos para evitar que los malos ratos deriven en otros padecimientos como trastornos de personalidad, agresiones, desorden alimenticio, conductas auto-destructivas, insomnio, fatiga, aislamiento y adicciones. Algunas acciones básicas recomendadas son:

1.- Manejo emocional. La vida transcurre muy rápido, no regresa, no la desperdicies, exprime cada minuto. Valórate y aprende a estar bien contigo mismo, eres la única persona de la que no te puedes librar. Muchas cosas te pueden alterar, pero no permitas que ninguna te afecte internamente o en exceso. No dejes que tu personalidad sea drenada por voces negativas, desecha las relaciones tóxicas; no te consumas por las críticas, enfócate en tu presente y aprende a cerrar ciclos.

2.- Invierte en salud y ejercicio.- una mente estable requiere de vitalidad y fortaleza. Cambiar tus hábitos alimenticios y mejorar tu vida es un paso importante para apreciarte, disfrutar de tus habilidades y capacidades; te ayuda a crecer, socializar, ganar respeto y consolidar tu autoestima.

3.- Renueva tus espacios.- no hay nada más deprimente que un entorno sucio y desordenado; no dejes que se acumulen las cosas inútiles; déjalas ir, desecha la basura, lava esa ropa, guarda y conserva todas tus cosas valiosas pero despréndete de lo que ya no sirve. Realiza una limpieza profunda simbólica y literal para estar en paz y sentirte bien. No te ahogues en la rutina, ni en un mundo de archivos y cosas apiladas.

4.- Disfrútate hasta el exceso. Estar vivo y saludable es un verdadero don en nuestros días. No llenes tu ego de apariencias, ni banalidades, haz siempre tu mejor esfuerzo, pero antes de pensar en lo que te falta, halágate, sal de tu casa con la cara muy en alto y disfruta cada paso, con firmeza, con actitud ganadora, como si todo el mundo fuera tuyo.

5.- Llénate de pequeños placeres.- No dejes de disfrutar, no te pongas audífonos para aislarte, mejor disfruta de la buena música, vivencias, charla, contenidos, lecturas, paseos, revive el sabor de lo que comes sin complejos ni reproches. Desata los sentidos, no dejes que los buenos momentos se plastifiquen y se vuelvan mecánicos.

6.- Cambia la actitud y la perspectiva.- todo tiene múltiples enfoques, cambia los ángulos, ponte en el lugar de otros, tolera, se flexible hasta donde dicten los principios y la legalidad. Hay un universo de opiniones, ideas, colores y texturas, sobre todo no dejes que tu paz interna se pierda al menor impulso.

7.- Amistades verdaderas.- encontrar y forjar una gran amistad es un buen ingrediente para la vida; ser buen amigo también es parte de nuestras funciones vitales. Contar con alguien en las buenas y las malas, saber que existe gente que conoce muy bien nuestros defectos y a pesar de todo siempre podemos contar con ellos es muy valioso.

8.- Actualiza tus capacidades.- siempre hay algo que aprender; nuevos retos, conocimiento, viajes, explorar, ampliar tu perspectiva, nuevos temas, tendencias, busca nuevas diversiones, formas de pasar el tiempo, seguramente encontraras experiencias interesantes, aniquila la ociosidad y quiebra la rutina.

9.- Espíritu crítico propositivo.- aunque debemos ser proactivos en la vida, tampoco podemos llegar al extremo de preocuparnos demasiado más vale enfocarnos en las soluciones que perder el tiempo en las recriminaciones y las excusas. Un optimista realista siempre es mejor que un pesimista estructurado.

10.- Contribuye socialmente.- los problemas son muchos; hay miles de causas en las que se requiere tu ayuda y puedes ser parte activa; se requieren muchas conciencias, sociedades responsables, información, trabajo, contacto; participación, grupos de apoyo, tu puedes cambiar vidas y contribuir a un mundo mejor, encuentra donde, con quien y como puedes hacerlo.

Que el 2020 sea un gran año.

