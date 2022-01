2022: El Año del Tigre

Después de 22 meses donde negocios de todo tipo y tamaño han sido llevados ‘al límite’ poniendo a prueba la tranquilidad, descanso, planeación, inventiva, y la poca certidumbre que existía entre ejecutivos, emprendedores y líderes, queda para empezar este año una reflexión: la resiliencia es mandatoria para crear prosperidad.

Un periodo inolvidable, que para muchos parte la historia de su negocio y carrera. La economía global y regional tocaron ‘doble fondo’ y se reactivaron con una proyección de ‘locomotora’ que incluye hiperinflación, donde para unos fue más fuerte 2020 que 2021 y viceversa (dependerá de cada industria) incluyendo un llamado voluntariamente obligatorio al cambio.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Sin embargo hoy podemos empezar 2022 ratificando con esperanza y felicidad que Seguimos Invictos!… “otra raya más para el tigre” diría mi amiga Alexandra. Entonces la lucha para hacer el / su negocio ganador sigue, ahora con una regla casi que inquebrantable: lo impredecible y aleatorio se ratifican como única constante estable y predecible.

Un ‘mantra’ que hoy se repite en todo momento y espacio de la existencia: el insumo está represado en un barco, la escuela de los chicos interrumpe presencial, nueva variante de Covid, no hay talento o proveedores que desarrollen el proyecto, el precio de la entrega sube cada semana, volvieron a hackear las cuentas bancarias, toca cambiar el viaje, reemplazar el equipo, reestructuración laboral pendiente, no hay gasolina, no hay chips, cambiaron los impuestos. Y todo al mismo tiempo… Ufff!

Antes sería hecatombe. Ahora somos resilientes, y después de montar varias veces esta ‘montaña rusa’ que se arma mientras vamos en ella, el elemento sorpresa dejó de ‘desencajarnos’ (así pueda tumbar todo el negocio), y hay esperanza ante un sistema de negocios que por más desigual, contaminante, dormido, o inestable que pueda ser, responde cuando nos ‘ponemos las pilas’ y creamos algo nuevo. Otra muestra de que la mejor innovación generalmente proviene de la necesidad.

Comienza entonces otro año, donde si bien todos llegan con planes de negocios y metas (sujeta a cambios y adaptaciones como regla), permite reflexionar desde las tendencias económicas y de mercado en algunos consejos útiles para que su negocio logre navegar esta nueva etapa del viaje a la prosperidad llamado ‘2022’:

Así lleguen negocios, será más necesario que de costumbre ser cauteloso en los gastos, porque se evidencia que todo (insumos, talentos, transportación, impuestos, finca raíz, patentes, etc.) seguirá subiendo de precio durante el año. Cada compra nueva debería ser doblemente justificada.

Más allá de renuncias masivas, es visible que un grupo importante de los trabajadores estará buscando reajustes salariales por cansancio, costo de oportunidad o consecuencia de la hiperinflación. Es hora de ser creativo para negociar talento, no todo se tiene que reducir a dinero.

Invierta en el planeta, energías limpias, justicia de género, inclusión de la comunidad LGBTI, la salud mental pública, mejores prácticas comunitarias, inclusión financiera, reinvención de empaques. Este reajuste de pensamiento que deja la pandemia viene con un consumidor más consiente de lo que compra.

No deje de invertir en innovación. Las personas siguen respondiendo a lo nuevo, utilice el poder de la data para prospectar las necesidades insatisfechas en esta nueva etapa, re-entender lo que quiere y motiva las personas en esta normalidad será regla y misión de directores.

El llamado a tener una estrategia digital de venta directa al consumidor que además aproveche el comercio social puede asegurar ingresos, recordación e impacto positivo con una inversión menor, esto mientras los canales convencionales reinventan (ojalá) su forma de negociar.

Si bien producir en China es más económico, también es cada vez más importante tener una lista solida y bien negociada de proveedores, productores y aliados locales de todo tipo. La confrontación comercial entre Occidente y Oriente va a seguir, que su negocio no dependa de esta coyuntura.

Es hora de explorar y entender nuevas tecnologías. Las cadenas de Blockchain van a ser comunes en casi todas las industrias, el metaverso tiene intrigado a los directores, los usos de la Inteligencia Artificial pueden disminuir costos en toca la cadena de valor. Actualizar su negocio para la siguiente generación.

Sera relevante ampliar los modelos de contratación, para que la llegada de nuevos proyectos no sea dolor de cabeza. Muchos talentos y productores pueden entrar y salir de su organización sin afectarla, lo importante será generar engranaje y trabajo en equipo.

Entre containers represados en el Canal del Suez, las cambiantes tarifas de fletes y la disminución en la calidad de algunos productos, se recomienda tener una precompra de abastecimiento y esenciales de su negocio. Si no tiene los recursos acuda a créditos o lleve a sus proveedores como socios.

En una época de híper inmediatez / incertidumbre, se deben reajustar los tiempos de entrega, algunos deben ser más agiles, y otros con mayor demora sabiendo que las tecnologías tienden hacia lo primero y los desarrollos manuales al segundo. Hora de manejar nuevas expectativas.

Todo esto puede apoyar su negocio, siempre y cuando cultive una actitud de reactivación. Ya no se trata de pensar más en que ‘hubo tiempos mejores’ o no. Lo que tenemos hoy es lo disponible y está lleno de oportunidades.

En China ya lo saben, porque este 2022 en su calendario comienza el ‘Año del Tigre’ que estará cargado prosperidad y abundancia, representado por un animal que según su simbología, es valiente y triunfador, haciendo favorable (desde sus creencias) este momento para concretar sueños y tomar decisiones importantes. Gran noticia para los que quieren crear prosperidad. También para mi amigo ‘Tigre’ Escobar https://tigre-escobar.com/

Estamos listos. Que venga 2022!

Contacto:

*El autor es consultor global de negocios; enfocado en consumo masivo, estrategia competitiva, innovación, y prospectiva.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.