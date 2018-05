25.5% de la población en Panamá no trabaja, ni estudia

Forbes Centroamérica en alianza con SNIP de Panamá

La población que ni trabaja ni estudia en Panamá aumentó en el último año, existen cerca de 242,000 personas que están bajo esta condición y siendo más especifico 50,000 no desean trabajar, ni estudiar.

De acuerdo con el consultor en inserción laboral Rene Quevedo en Panamá existen 950,000 jóvenes de 15 a 20 años de los cuales 242,000 no trabajan ni estudian, estos son el 25.5% de la población, pero esta cifra incluye a las personas que por algún motivo no lo hace, ya sea por tener otras responsabilidades como aquellas mujeres que tiene responsabilidades familiares y se les dificulta trabajar o estudiar. Las mujeres representan el 68% de los 242,000 que menciona.

Sin embargo, el economista David Saied, va un poco más allá y desglosa esta cifra y se va a aquellas jóvenes que no estudian, ni trabajan y que contestaron en la encuesta de hogares que realiza la Contraloría General de la República que no desean trabajar. Ese número es de 53 mil y en el último año creció 50%.

“En la encuesta de hogares se separa aquellos que no están económicamente activos de aquellos que estudian o se dedican a responsabilidades familiares de quienes no desean trabaja” afirmó Saied agregando que cuando se refiere a los “ninis” es a este grupo que no desea trabajar.

Ante esta situación Quevedo indicó que se deben tomar acciones y mecanismos que lleven a la incorporación productiva de los ninis, como en el caso de las mujeres que tiene responsabilidades en el hogar. “El gran reto es la inclusión productiva de la población joven porque no todos ellos van a poder aspirar a un empleo formal” dijo el asesor quien se encontraba en la conferencia “Evolución, situación y perspectiva del empleo juvenil en Panamá” que organizó el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae).