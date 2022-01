3 claves de las ciencias del comportamiento para que cumplas tus metas financieras

Por: Antonieta Castro Cosío y Hans Frech La Rosa*

Comienza el año y llega cargado de nuevas resoluciones para los próximos 12 meses. Ir al gimnasio, mejorar nuestra alimentación, aprender algo nuevo o gastar menos dinero son algunos de los ejemplos más comunes.

El optimismo de un nuevo ciclo nos convence de que “este año será diferente”. Unas semanas o meses después, nos topamos con la sorpresa de que ya no estamos en curso para cumplir alguna de nuestras metas. ¿Qué es lo que pasa pues, por más que estemos motivados el 31 de diciembre, es muy difícil seguir por “el buen camino” el resto del año?

Las ciencias del comportamiento ofrecen algunas respuestas especialmente aptas en estas fechas. La profesora Katy Milkman y sus colaboradores de la Universidad de Pensilvania han estudiado un fenómeno llamado el “Efecto Nuevo Comienzo” o “Hitos Temporales”. En una serie de estudios, los investigadores han encontrado que las personas tendemos a establecer e iniciar metas después de hitos temporales o momentos clave como año nuevo, el inicio de un nuevo mes, un nuevo semestre o luego de un día festivo.

Ocurre que, en estos hitos temporales, creamos una división entre el pasado y el futuro, asociando aquellas imperfecciones o errores al pasado y dando espacio a un nuevo inicio. La falta de ejercicio, el gasto en exceso o la comida chatarra pertenecen al pasado; el gimnasio, los ahorros y la comida sana serán parte del “Yo” del futuro.

Sin embargo, aunque es un paso importante, definir una nueva meta en año nuevo es solo el primero. Para cumplir nuestras resoluciones, sobre todo las orientadas a mejorar nuestra salud financiera, las siguientes recomendaciones basadas en estudios y hallazgos de este creciente campo, podrían ayudarnos a que ahora sí, este sea el año en que nuestras metas se conviertan en logros.

1) Simplifica al máximo el avance en tus metas financieras

Los resultados más importantes de las ciencias del comportamiento muestran que aquellos comportamientos que se hacen de manera automática tienen las más altas probabilidades de mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, en lugar de transferir dinero manualmente a una cuenta de ahorros cada mes, podrías configurar una transferencia automática para el momento en que recibes tus ingresos. Lo mismo con los pagos de deuda, podrías configurar pagos automáticos cada mes para prevenir los olvidos o la tentación de saltarte un pago.

2) Enfócate en una pocas metas

Cuando tenemos múltiples metas financieras, estas compiten entre sí, lo que puede afectar nuestra efectividad en el progreso general. Sin embargo, si tus metas están integradas entre sí –y contribuyen a un mismo objetivo general– hacen más fácil su logro dado que se reduce el riesgo de no cumplirlas.

Revisa tus metas, evalúa si se pueden reducir o, en todo caso, integrarlas en una meta general de salud financiera. Por ejemplo, si tu objetivo es llegar a una meta específica de ahorros hacia fin de año y aprender o practicar alguna nueva habilidad que te ayude a aumentar tus ingresos, podrías no solo automatizar el depósito de una cantidad para ahorrar cada quincena, sino además revisar las suscripciones que tengas para cancelar las que no sean necesarias. De ese modo, no solo estarás reduciendo tus gastos para ahorrar aún más y llegar a tu meta, sino que también estarás eliminando distracciones y creando un espacio para dedicarlo a esa nueva habilidad.

3) Incorpora “comodines” en tus metas

Desviarnos de nuestras metas es más común de lo que creemos. Una emergencia familiar puede alejarnos de una meta financiera y un viaje inesperado puede alterar nuestra rutina de ejercicios, pero no tienen que hacernos tirar la toalla.

Incorporar “comodines” o “espacio” en nuestras metas nos puede ayudar a ajustarlas para no decir “al demonio” y desmotivarnos completamente. Por ejemplo, además de fijar metas de ahorro específicas, podrías destinar una pequeña cantidad mensual a un fondo de ahorro para emergencias de manera que, si surge algún imprevisto, no tendrás que utilizar lo que reservaste a tus otras metas y seguirás dentro del plan que fijaste.

Ahora que todavía seguimos motivados con el año nuevo, es indispensable revisar nuestras estrategias para cumplir nuestras resoluciones financieras. Todo cambio de comportamiento es complejo y el riesgo de volver al estado anterior es alto. Hacer que el nuevo comportamiento sea sencillo, simplificar nuestras metas y darnos comodines nos ayudará con el cambio.

Y, a todo esto, ¿qué pasa si no definimos o iniciamos metas en año nuevo?, ¿tenemos otra oportunidad? En otro estudio, Milkman y sus colaboradores encontraron que incluso momentos que no son hitos naturales pueden ser tomados como un “nuevo comienzo”. Podemos elegir un momento significativo y tomarlo como oportunidad para iniciar el camino hacia nuestros objetivos. Una vez definidos estos objetivos y los “nuevos comienzos” para arrancar, podemos aplicar las recomendaciones anteriores para asegurarnos de convertir esas resoluciones en logros y satisfacciones.

*Antonieta Castro Cosío y Hans Frech La Rosa son investigadores en el Common Cents Lab., laboratorio de ciencias del comportamiento aplicadas a mejorar el bienestar financiero y que forma parte del Center for Advanced Hindsight de la Universidad de Duke. Antonieta Castro es investigadora senior, cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales, una maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo y un doctorado en Políticas Públicas y Urbanas. Hans Frech La Rosa es miembro del equipo que lidera la iniciativa global de CCL en Latinoamérica, es licenciado en psicología y maestro en administración y políticas públicas.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.