3 de 4 emprendimientos en México no crecen por falta de financiamiento y tecnología: BIVA

Las empresas en México difícilmente acceden a financiamiento, lo que les resta posibilidades de usar tecnología, innovar, atraer talento y al final de la cadena, de poder crecer, afirmó María Ariza, presidenta de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Además, llamó la atención sobre el acceso al financiamiento formal por parte de las empresas y más aún, hacia el mercado bursátil.

“Según datos del Global Entrepreneurship Monitor, 70% de estos emprendimientos no ofrece ningún valor agregado. 90% de nuestros emprendimientos en México no tiene acceso a tecnología de punta. Solamente 2.6% de nuestras empresas logran tener este acceso a tecnología. Y eso va a llevar a un embudo donde el 75% de nuestros emprendimientos no van a crecer”, lanzó.

Ello debido a la falta de uso de herramientas para sistematizar sus operaciones y procesar información, mejorar el análisis para la toma de decisiones. Por ello, el panorama no es alentador para el grueso de los emprendimientos.

“Solamente el 0.7% de las empresas que estamos arrancando en este país van a crecer“, reiteró.

Desde la perspectiva de la líder de BIVA, se combinan varios factores que limitan la innovación a la par que no se puede retener el talento necesario para que crezcan las empresas pequeñas y medianas, que representan el 99.8% de las compañías del país.

“Todo surge a partir de una problemática que tienen nuestros emprendedores, nuestros empresarios al acceso oportuno de financiamiento. ¿Qué hace que no tengas acceso a financiamiento? Hace que no tengas tecnología de punta, y por lo tanto que no puedas ser competitivo con empresas que manejan servicios similares a los tuyos a nivel internacional y nacional“, detalló.

“Las Pymes no están pudiendo tener acceso a financiamiento en tiempo y forma”.

Además, las compañías menores acceden a crédito bancario a partir de los 2 años, aunque 2 de cada 3 emprendimientos muere antes del primer lustro de existencia.

Por eso, llamó a fomentar el acceso de las Pymes a medios de financiamiento institucionales, como los créditos bancarios y las bolsa, con el fin fe estimular su crecimiento.