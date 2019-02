30 Promesas 2019 | El emprendedor que quiere hacer eléctrico el transporte

Corría el año 2012 cuando Alfonso Hernández Olmos escuchó por primera vez acerca de las intenciones que tenían algunas de las escuderías más importantes de la Fórmula 1 para llevar la tecnología eléctrica en la que llevaban mucho tiempo trabajando hacia el transporte público de las grandes ciudades.

El tema le interesó, a tal grado que buscó directamente a estos equipos, con el objetivo de traer estos avances al país, sin embargo, finalmente, se dio cuenta de que esto no sería un gran negocio, debido a que los retornos de inversión no serían los esperados. El hecho no lo detuvo y empezó un plan B: Crear su propia tecnología eléctrica para el transporte público.

Fue así como nació en 2015, tras un par de años de pruebas entorno a esta idea, la compañía Advanced Power Vehicles (APV), cuya labor es esencial es convertir los vehículos con motor de combustión a 100% eléctricos.

Entre los proyectos que han empujado en este sentido se encuentra, por ejemplo, la renovación de un grupo de alrededor de 20 autobuses para transporte público del municipio de Guadalajara, Jalisco, para los cuales crearon un tren motriz nuevo totalmente eléctrico. Es importante señalar que las modificaciones a estos vehículos representan a las empresas 50% menos gasto a que si compraran camiones nuevos.

Empresa: Advanced Power Vehicles (APV)

Emprendedor: Alfonso Hernández Olmos

Fecha de fundación: 2015

Facturación 2018: 5.5 mdp

Empleados: 6

La compañía recibió para el crecimiento de su proyecto una inversión inicial de 4.5 millones de pesos, provenientes de fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Vale la pena señalar que la empresa, durante la fase de desarrollo inicial de su proyecto, pasó alrededor de nueve meses investigando paso a paso todos los sistemas eléctricos que internos de este tipo de autobuses, con el objetivo de mejorar su rendimiento. De esta manera, hoy el motor que crearon permite tener una autonomía de hasta 80 kilómetros por 20 minutos de carga.

De acuerdo con el emprendedor, quien cuenta con estudios de posgrado en diseño industrial en Nueva Zelanda, la fluctuación que tiene el dólar y la relación que tiene esto con el costo de los combustibles, es uno de los factores que está llevando a los dueños de las empresas de transporte a considerar opciones como la suya.

Además de la relación de clientes que mantienen con distintos gobiernos, la compañía también tiene como mercado objetivo el conseguir una presencia más fuerte dentro del sector logístico, quien también estaría interesado en sus soluciones.

Cabe destacar que APV también se encuentra trabajando en un programa social – ambiental de reutilización de baterías de vehículos de transporte público, que son tratadas para dar iluminación a comunidades remotas que no tienen energía eléctrica.