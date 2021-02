30 Promesas 2021: 99 Minutos y el nacimiento de un nuevo gigante logístico

Empresa: 99 Minutos

Equipo: Alexis Patjane

Fecha de fundación: Febrero de 2014

Facturación 2020: 230 mdp

Expectativa de facturación 2021: 480 mdp

Empleados: Más de 1,000

Una noche de hace ya más de seis años, Alexis Patjane visitó, junto a dos de sus amigos, un bar, con la firme intensión de pasar un momento agradable y fumar hookah, un tipo de tabaco de sabor que los tres les gustaba.

Sin embargo, al llegar al lugar se dieron cuenta de que la suerte no estaba de su lado, toda vez el establecimiento no tenía en ese momento el producto y no había manera de lograr traerlo.

Fue esta mala experiencia la que llevó a Alexis a fundar 99 Minutos, una startup de logística de última milla que hoy no sólo tiene presencia en México, sino también Perú, Colombia y Chile.

“A la semana de esa mala experiencia, empezamos a trabajar, primero, en un eCommerce que tenía la premisa de entregar cualquier cosa en un máximo de 99 minutos, el cual, posteriormente, acabó por transformarse, finalmente, en una plataforma únicamente dedicada al tema de las entregas”, dice Patjane.

El 2020 fue un año exponencial para la compañía, toda vez que, sólo durante los 12 meses que abarcó, 99 Minutos incrementó hasta en ocho veces sus operaciones en comparación con el año pasado, esto por el boom que registró el comercio electrónico por la pandemia.

“El tema de crecer tan rápido en el terreno económico fue muy agresivo, porque llegó una época en la que estábamos contratando hasta 250 choferes por semana, lo que apretó mucho el tema del flujo de capital, pero aún con esta situación seguimos adelante”, comenta el emprendedor.

Este desarrollo que la empresa tuvo en México, donde, por ejemplo, pasaron el año pasado de tener uno a cuatro centros de distribución, también se hizo patente en los otros países donde trabajan, como es el caso de Chile, donde ya cuentan con más de 400 operadores.

De cara a este 2021, la compañía, que forma parte del portafolio de 500 Startups, cuenta con objetivos ambiciosos. El primero de ellos es que prevén empezar a trabajar en otras 18 ciudades del país, con lo que tendrían ya cobertura a nivel nacional, al mismo nivel que otras empresas del segmento como Estafeta.

Asimismo, la empresa también buscará desarrollar mucho la idea del same day delivery, también conocida como entrega el mismo día, además de que empezarán a evaluar la posibilidad de hacer entregas con drones, robots de calle y colocarán lockers especiales donde la gente podrá recibir producto.

La compañía también espera abrir operaciones en nuevas ciudades dentro de los países fuera de México en los que ya trabajan, además de que seguirán expandiendo la presencia de la compañía en Latinoamérica, con su arribo a seis países más, entre los que se encuentran, por ejemplo, Panamá, Ecuador y Argentina.

Finalmente, señala que continuarán creciendo su flotilla de vehículos eléctricos para entregas. “La idea es que con este avance logremos ser para 2022 el carrier más grande a nivel Latinoamérica en cuestión de entregas de eCommerce y estoy seguro de que lo vamos a lograr”, concluye el emprendedor.