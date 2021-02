Ecolana: un mapa te dice dónde se recicla la basura

Empresa: Ecolana

Equipo: Lisseth Cordero Luna, Alejandra Valdez y Mariana Soto

Fecha de fundación: 2018

Facturación 2020: 5 millones de pesos

Expectativa de facturación 2021: 8 millones de pesos

Empleados: 20

La pasión por conservar y cuidar el medio ambiente llevó a Alejandra Valdez, Lisseth Cordero y Mariana Soto a construir Ecolana, una empresa que desarrolló un mapa para decirle a los ciudadanos y a las pequeñas, medianas y grandes empresas donde se recicla la basura.

“La gente quiere ayudar al medio ambiente: Lo primero que le viene a la

cabeza es que quiero reciclar, pero nadie te dice cómo ni dónde ni cuándo ni de qué está hecho lo que usas en tu vida diaria”, cuenta Mariana Soto,

directora de Ecolana.

“Ayudamos a los ciudadanos y empresas a encontrar lugares para reciclar en México”, dice la cofundadora de Ecolana, quien trabajaba para una compañía hotelera en Hong Kong y decidió sumarse a un negocio en pro del medio ambiente.

Ecolana también ayuda a las marcas de consumo como Nestlé, Grupo

Modelo, Tetra Pack, Colgate, Walmart, es decir, genera información de

primera mano a través de la plataforma digital y redes sociales para decirles dónde están los centros de acopio y los recicladores, que son clave en la cadena, comenta a Forbes México.

En el pasado los centros de acopio y los recicladores no estaban conectados

con las empresas, ahora ya los vinculamos con las marcas de consumo y

cerramos el ciclo, señala Mariana Soto.

La compañía fundada por estas mujeres emprendedores, quienes tenían un

empleo formal y un buen salario, no recicla, no compra, no vende, no

transforma, no transporta, no recolecta, sino ofrece a través de un mapa la

ubicación exacta de dónde están los recicladores de desechos sólidos en la

Ciudad de México y la República Mexicana.

El mapa ecológico fue creado por Alejandra Valdez, ingeniera ambiental del

Instituto Politécnico Nacional, Lisseth Cordero, ingeniera Industrial del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Marina Soto, licenciada en Administración de la Hospitalidad en la IBERO y MBA con Honores en Les Roches Suiza con tesis en análisis de sustentabilidad en la industria hotelera.

“Inicialmente Ecolana empezó como un Call Center y evolucionó a la versión de un mapa en una página web”, explica Mariana Soto.

Alejandra Valdez y Lisseth Cordero hacen el mapa con una base de datos de

números telefónicos de centros de acopio y los recicladores de la Ciudad de

México y después se sumaron otras entidades.

Todo eso lo lograron de la mano con un aliado, quien tenía un pequeño directorio de centros de reciclaje y la pasión por la educación ambiental.

La gente marcaba y marcaba para saber cómo reciclar con nuestro aliado,

entonces ellos les daban los datos de Ecolana, que en 2016 no tenía nombre

y no se había constituido como una empresa, recuerda Alejandra Valdez.

Un día empezó a marcar mucha gente y les pregunté de dónde habían sacado el número teléfono de Ecolana y decían que lo habían encontrado en

Internet. A partir de ahí es como se dio a conocer la ayuda a localizar a los

recicladores.

En 2016 me dedicaba a la educación ambiental de tiempo completo, pero

cada una tenía la inquietud de hacer algo positivo por los residuos sólidos y

por el cuidado del medio ambiente, añade la cofundadora de Ecolana.

Los dos primeros años fueron una locura, porque investigamos cómo

funcionaba el reciclaje en México para entender la oportunidad de negocios, comenta Alejandra Valdez.



En la industria del reciclaje hay cuatro actores: La empresa del consumo que vende todos los días productos, el comprador de las bebidas y alimentos, el acopiador o encargado de levantar los envases o material reciclable y los recicladores

“En 2017 tuvimos como nuestro primer cliente a Tetra Pack, ahí todavía

trabajamos como personas físicas o sea no teníamos empresa, y en 2018 nos

juntamos las tres para constituir la empresa de formal y legal bien”, agrega

Valdez.

El siguiente paso de Ecolana es consolidarse y que más centros de acopio

sean considerados en todas las entidades federativas de México y en donde

no tienen actualmente presencia, así como en el corto plazo su plan es

mapear los sitios de reciclaje de Colombia y Perú.

Ecolana ayudó a que más de mil 800 toneladas de residuos sólidos de

grandes empresas con operaciones en México fueran reciclados en 2020.