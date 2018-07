40% del país esta paralizado por la inseguridad: Alfonso Romo

Garantizar la seguridad es urgente y la necesidad más delicada para el país, toda vez que al menos 40% de su territorio está paralizado por el crimen organizado, aseguró Alfonso Romo, quien ocupará el cargo de vocero de la presidencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“No tengan duda que este tema de la inseguridad se tiene que combatir. Nosotros calculamos que hay una parte importante del territorio nacional, 30, 40% que está paralizada, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán paralizados y no me quiero seguir para no asustarlos”, apuntó Romo.

El empresario regiomontano explicó que de combatir con éxito este fenómeno es posible apuntalar el desarrollo económico.

“La seguridad es algo fundamental y todo el equipo y esfuerzo está enfocado en que haya seguridad, no sólo en la inversión sino en el paseo”, señaló luego de ser cuestionado respecto a los efectos de la inseguridad en el sector empresarial.

Recordó que AMLO ha insistido en que a su ira el mando de las fuerzas armadas para combatir la inseguridad.