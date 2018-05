Hay 40% de probabilidad de lograr acuerdo en TLCAN antes de las elecciones: Guajardo

Reuters.- El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el viernes que ve un 40% de probabilidad de cerrar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de las elecciones del 1 de julio en México.

Agregó que el éxito del proceso depende de que Estados Unidos entienda que ello requiere de equilibrios y flexibilidades.

“Después del 1 de julio y antes de las elecciones (legislativas de Estados Unidos en noviembre) yo le aumentaría la posibilidad aproximadamente otro 40%”, dijo Guajardo en una entrevista en el canal Televisa.

Guajardo dijo que es necesario cerrar la negociación del TLCAN a la brevedad para evitar la incertidumbre, que ha pegado a la bolsa y peso mexicanos en los últimos días, y que estas conversaciones no deben estar sujetas a calendarios políticos.

Asimismo, dijo que sería más sencillo tratar de aterrizar un acuerdo si no hubiese una cláusula de terminación “Sunset”.

El jueves, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se mantiene optimista respecto a lograr un TLCAN que beneficie a los tres países que lo integran -Canadá, Estados Unidos y México-, en momentos en que las conversaciones se encuentran estancadas.

Las reuniones para actualizar el tratado vigente desde 1994 se encuentran empantanadas en el tema de reglas de origen y contenido automotor, que dictaminan qué porcentaje de un auto debe ser producido en las naciones del TLCAN para calificar al estatus de libre comercio.

“El Primer Mandatario (Peña Nieto) afirmó que se mantiene optimista en lograr un Tratado de Libre Comercio que beneficie a los tres países”, dijo la presidencia mexicana en un comunicado donde agregó que el presidente conversó telefónicamente con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre el TLCAN.

Más temprano, el portavoz de la presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que México no renegociará el TLCAN en base a coacciones, un día después que Estados Unidos sugiriera que podría aplicar aranceles a las importaciones de autos.

“México no va a negociar a base de presiones, México tiene muy claro lo que es conveniente y lo que no es conveniente, no nos vamos a precipitar”, dijo Sánchez en referencia al TLCAN. “De llegar a un acuerdo, será aquel que realmente beneficie a México. Si no existen esas condiciones, México no va a avanzar”.