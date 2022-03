44 mexicanos que estaban en Ucrania ya vienen de regreso: SRE

De los 225 mexicanos registrados en Ucrania, 44 ya vienen para México. Según información de la Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), estas personas vienen en el avión que envió el gobierno de México, el cual abordaron esta madrugada.

El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que son 138 personas las que vienen en esta aeronave, además de los 44 mexicanos, hay 28, ucranianos, 7 ecuatorianos, un peruano, un australiano, así como personal del gobierno y periodistas.

“Ya en ruta a México el vuelo de la FAM con 138 personas. La operación de rescate que instruyó el presidente López Obrador se cumple”, dijo el canciller.

Ya en ruta a México el vuelo de la FAM con 138 personas. La operación de rescate que instruyó el Presidente López Obrador se cumple.Familias que estaban en el riesgo de los bombardeos a Kiev estarán pronto en la CDMX.Gracias SEDENA y embajadas de México en Kiev y Bucarest!! pic.twitter.com/zNjPRpk3yh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 3, 2022

La SRE mencionó en su cuenta de Twitter que las familias evacuadas en Ucrania tomaron el vuelo en el aeropuerto e Bucarest, Rumania y que las personas de Ecuador y Perú que vienen en este avión contarán con el apoyo del gobierno mexicano como “símbolo de solidaridad entre nuestros pueblos”.

Lee: Mexicano en Ucrania: ‘No he podido salir de Kiev; no hay ayuda ni información de la embajada’

📸 El vuelo de la Fuerza Aérea trasladará a ciudadanos mexicanos, familiares directos de otras nacionalidades, particularmente de Ucrania🇺🇦, así como a nacionales de Ecuador y Perú, quienes contarán con el apoyo del @GobiernoMX, como símbolo de solidaridad entre nuestros pueblos. pic.twitter.com/1yRVOB02Sp — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 3, 2022

Estos mexicanos se encontraban en Kiev, Ucrania, donde Rusia invadió hace una semana. Sin embargo, aún hay connacionales en esta zona.

Ayer Forbes México habló con Germán Ibargüen, quien es un mexicanos que no ha podido salir de Kiev y acusó que la embajada no da ni información ni lo ha ayudado para evacuar esta ciudad.

“Días antes del ataque de Rusia les indiqué (a la embajada de Ucrania) que teníamos que saber qué hacer. Me dijeron que iban a organizar salidas, vino el ataque y no tenían ninguna salida. Les indiqué que habían camiones, les envié correos, les indiqué que había un medio de transporte que se llama BlaBlaCar (servicio de transporte compartido). Me indicaron después de que tomaron mis datos de mi pasaporte y de mi esposa que me enviarían información, pero nunca sucedió”, declaró ayer Ibargüen.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado