Shaquille O’neal quiere dominar las duelas ahora en los eSports

Uno de los jugadores más carismáticos de la NBA tanto dentro como fuera de la duela, Shaquille O’neal, regresa a las duelas, pero no como jugador sino como Manager General de un equipo de eSports.

El exjugador de los Lakers de los Ángeles se incorporó al equipo de los Kings de Sacramento en los eSports.

Los Kings Guard es el equipo de esports de los Kings para disputar el torneo de NBA 2K, el cual estará basado en el juego de la saga 2K, el preferido de los amantes del basketball y los videojuegos.

Será uno de los 17 equipos que participarán en esta liga que cuenta con todo el apoyo de la NBA, donde incluso se usarán reglas como los profesionales o el draft para elegir jugadores que se llevará a cabo esta semana en Nueva York.

El jugador declaró en Twitter que tiene la intención de dominar los eSports como ya hizo en la duela en sus años en activo; añadió que espera con ansia poder al servicio del equipo sus conociminentos.

Get ready NBA 2K League… I’m the new GM of @KingsGuardGG and we’re about to reign supreme! 👑 🎮 #Shaqramento pic.twitter.com/TZ1ipE5Xdn

— SHAQ (@SHAQ) April 2, 2018