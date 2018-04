Los mexicanos no somos corruptos, dice AMLO a Trump

Reuters.- El candidato favorito en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le dijo el domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que olvide la idea que ha hecho pública varias veces de que todos los mexicanos son corruptos.

Al igual que el resto de los otros cuatro candidatos para los comicios del 1 de julio, López Obrador ha centrado su campaña en el combate a la corrupción, una de las mayores preocupaciones de los votantes y que le cuesta al país miles de millones de dólares cada año.

“(Trump) invirtió aquí en Rosarito y también en (la isla de) Cozumel y en (el estado de) Quintana Roo y, por los gobiernos corruptos de México, tuvo que retirarse y por eso le quedó esa mala impresión sobre nuestro país”, dijo AMLO en un mitin en la ciudad turística costera de Rosarito, en el estado Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos.

“Vamos a acabar con la corrupción. Se va a purificar la vida pública de México, ya no habrá corrupción y que (Trump) no mantenga esa idea, que no se empecine en estar con la impresión de que los mexicanos somos corruptos”, prometió. “Nuestro pueblo tiene mucha cultura, es bueno, es trabajador y es honesto.

Antes de ser presidente, Trump intentó hacer negocios en el país latinoamericano varias veces pero no tuvo éxito, según dijo, por la extendida corrupción. El ahora mandatario aseguró que ganó una millonaria demanda en México pero nunca le pagaron.

“El sistema legal en México es corrupto, como lo es mucho de México. Páguenme el dinero que me deben y dejen de enviar criminales a nuestra frontera”, dijo en febrero de 2015.

A partir de eso, las críticas de Trump contra México fueron escalando y hoy las relaciones con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son tirantes. Trump exige que México pague por un muro en su frontera común para detener el flujo de drogas y migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

Además, el mandatario estadounidense ha prometido en repetidas oportunidades que abandonará en Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -que su país renegocia junto con México y Canadá- si no es beneficioso para su nación.

