5 consejos efectivos para comprar en un club de precios

Para surtir la despensa, una de las compras más recurrentes e importantes en nuestro hogar, sin duda existen muchas opciones, pero una tendencia inteligente que va en aumento es la de comprar en clubs de precios, pues te permiten comparar costos, productos y gustos, pero sobre todo te brindan una perspectiva amplia de lo que puedes adquirir y en qué ahorrar.

Entre las cosas que se recomienda comprar en un club de precios se encuentran los artículos de uso común y recurrente, de modo que puedas aprovechar las presentaciones de mayor tamaño y sus tiempos de caducidad, los cuales tienden a ser mayores que en los productos de los supermercados.

Clubs de precios como Sam’s Club son una opción inteligente para realizar compras de mayor demanda, pues al recurrir al mayoreo se evitan las constantes idas al supermercado. Al contar con una membresía como socio, ofrece promociones exclusivas, servicio personalizado y productos de marca propia que te brindan calidad con un precio verdaderamente competitivo.

Los 5 consejos de oro

1. Adquiere una membresía. Aunque al principio parece una inversión alta, con el transcurso del tiempo verás beneficios en tus planes de ahorro. Además, puedes compartirla con tus familiares o amigos, pues todas las membresías de Sam’s Club brindan a su vez una adicional sin costo.

2. Planea tus compras. Ya sea que requieres surtir tu negocio o la despensa del hogar, es mejor realizar una planeación para contemplar los gastos y la cantidad de productos que incluirás en tu carrito.

3. Ubica el club más cercano. Al hacerlo puedes calcular el tiempo invertido en hacer tus compras. Además es recomendable visitar los clubes en automóvil propio para que puedas transportar tu mercancía con mayor facilidad.

4. Realiza compras en línea. Otra cómoda forma de comprar en clubes de precios es hacerlo desde la tienda en línea; puedes hacer tu pedido y recibir tus productos en el club directamente, así ahorras tiempo en filas además de revisar de forma personal tu mercancía. Por si fuera poco, los clubes de precios en línea suelen tener promociones exclusivas, e incluso permiten hacer compras con pagos de hasta 18 meses sin intereses más tres mensualidades de bonificación en una tarjeta de regalo.

5. Evalúa el consumo y el espacio. Es importante que compres de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si tienes una familia pequeña tal vez adquirir ocho cajas de cereal no sea un ahorro, sumado a que muchas veces no cuentas con un espacio de almacenamiento adecuado. Procura no hacer de tu compra una experiencia negativa.

Al comprar en un club de precios como Sam’s Club tienes grandes beneficios, pues obtienes más productos o de mayor tamaño, lo que en el futuro se ve reflejado en la reducción de tus gastos. Haz la prueba y acude a tu club más cercano.