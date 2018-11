5 puntos de los que estar pendientes este martes en Wall Street

Investing.com.– Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes durante la mañana de este martes, 13 de noviembre, en los mercados financieros.

1. El optimismo comercial en cuanto a la cuestión EU-China impulsa la confianza

La confianza del mercado se ha visto impulsada por las esperanzas de que las constantes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se calmarían tras conocerse que el negociador jefe de China prepara una visita a Estados Unidos antes de la reunión entre los líderes de ambos países que se celebrará este mes.

El South China Morning Post informó, citando fuentes de ambos lados, de que Liu podría visitar Washington como parte de los preparativos para las conversaciones entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, al margen de la próxima cumbre del G20 que se celebra en Argentina.

Según otro informe, el viceprimer ministro de China, Liu He, y el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, hablaron por teléfono por primera vez en meses sobre un posible acuerdo que aliviaría las tensiones comerciales e impulsaría la confianza.

2. Los futuros de EU apuntan a una apertura al alza tras la venta masiva del lunes

Los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza, pues los principales índices parecen recuperarse tras la tremenda caída de la jornada anterior.

A las 11:30 horas (CET), los futuros del Dow subieron 58 puntos o en torno a un 0.2%, mientras que los del S&P 500 avanzaron ocho puntos o un 0.3%, y los del Nasdaq 100 aumentaron 33 puntos o apenas un 0.5%.

Las bolsas estadounidenses se desplomaron el lunes, con una caída de en torno a 600 puntos por parte de Dow, impulsada por la venta masiva de acciones de Apple (NASDAQ:AAPL).

3. Home Depot presenta resultados

A medida que avanza la temporada de presentación de resultados, Home Depot (NYSE:HD) es uno de los nombres más importantes que publica su informe de resultados del tercer trimestre antes de la apertura de los mercados estadounidenses.

Todo apunta a que la empresa de reparaciones domésticas publicará unos resultados de 2.27 dólares por acción y unos ingresos de 26,250 millones de dólares, según las estimaciones.

Las ventas en tiendas comparables habrán registrado seguramente un aumento del 4.7% durante el trimestre.

Los inversores estarán muy pendientes de los resultados para conocer las declaraciones sobre el estado de los mercados inmobiliarios de Estados Unidos y obtener una visión general de la confianza económica.

Home Depot abre una semana plagada de informes de resultados de minoristas; los resultados de Macy’s (NYSE:M) se conocerán este miércoles, mientras que Walmart (NYSE:WMT), la mayor minorista del mundo, publicará su informe el jueves.

4. El dólar se mantiene cerca de máximos de 17 meses

El dólar se ha mantenido cerca de máximos de todo el año ante las expectativas de subida de los tipos de interés de Estados Unidos.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, ha subido hasta 97.43, a poca distancia de los máximos de 17 meses registrados el lunes en 97.53.

En cuanto a publicación de datos, el informe sobre el balance presupuestario federal se publica a las 20:00 horas (CET).

Por otra parte, en el mercado de divisas, la libra y el euro han subido ligeramente mientras los inversores siguen pendientes del desarrollo de los acontecimientos en torno a las conversaciones del Brexit y la crisis presupuestaria de Italia.

5. Continua la mayor racha a la baja del petróleo

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo están de nuevo sometidos a una gran presión, ampliando una racha de pérdidas que ha encaminado el petróleo del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos hacia la racha descendente más larga de su historia.

Los futuros del petróleo del WTI de Estados Unidos se han dejado un 1.46% hasta situarse en 58.47 dólares por barril, mínimos de nueve meses.

Mientras, los futuros de petróleo Brent de referencia internacional se han situado en 68.47 dólares por barril, con un descenso de en torno a un 2.3% o 1.65 dólares con respecto a su último cierre.

Un tuit del presidente Donald Trump el lunes contribuyó a las preocupaciones en torno al petróleo, pues expresaba su desaprobación de la posible reducción de la producción de Arabia Saudí y la OPEP y decía que los precios “¡deberían ser mucho más bajos con esta oferta!”.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2018