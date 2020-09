Por: Karina González Fauerman*

Ha sido calificada como ‘durísima’ y ‘angustiosa’. Y es que la película “Nuevo Orden”, escrita y dirigida por Michel Franco, que recientemente participó en el 77 Festival Internacional de Cine de Venecia y ganó el León de Plata, no le será indiferente al espectador.

A continuación, 5 razones para ver ‘Nuevo Orden’ de Michel Franco:

-Emociones al límite

Según Michel Franco, Nuevo Orden (cuyo título original era “Lo que algunos soñaron”) es una película en la que durante hora y media no volteas a ver el celular y ni por error sales al baño. La audiencia no podrá mantenerse al margen de lo que ve en pantalla, vivirá los conflictos de los personajes en carne propia.

A diferencia de sus otras películas de Franco como Después de Lucía, Chronic y Las hijas de Abril, tiene un ritmo vertiginoso con muchas escenas casi de acción. Hay mucho drama, intensidad y emociones.

-Talento de primera

Nuevo Orden, distribuida por Videocine y que podría estrenarse el próximo año, cuenta con las interpretaciones de Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek y Eligio Meléndez.

–Muestra una radiografía nacional

La película gira alrededor de la desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México que hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales.

Para desarrollar el guion, que escribió hace cuatro años, Michel observó la realidad no solo de México sino alrededor del mundo a través de las protestas de los Chalecos Amarillos, en Hong Kong, y en Chile.

Según Franco, se aborda un conflicto, es una radiografía a nivel nacional a manera de imaginación; es distópica, pues sucede en un futuro cercano en el que todo sale mal.

“Es algo apocalíptico, lo contrario a la utopía, es un futuro cercano en la Ciudad de México al que no queremos llegar. Así como pasa en la serie de Black Mirror, que es una distopía clásica”.

-Gran producción

Uno de los mayores retos del filme consistió en organizar a más de tres mil extras, así como realizar escenas tipo de acción con muchos efectos visuales.

-Plantea algo nuevo

Es algo que en México no se ha hecho, no se había abordado una distopía, con este tamaño de producción que plantea un futuro al que no queremos llegar.

Contacto:

Karina González Fauerman, mamá y escritora.*

