‘5,000 militares a Colombia’, el apunte del asesor de Trump que atiende Venezuela

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, entró a una conferencia de prensa sobre las nuevas sanciones a Venezuela con un bloc de notas amarillo, del cual reporteros y fotógrafos pudieron leer una nota escrita a mano: “Afganistán -> bienvenida a las conversaciones. 5,000 tropas a Colombia ”.

La anotación generó una amplia especulación de que se planea el envío de soldados a Colombia, país que comparte frontera con Venezuela, país en franca confrontación diplomática con Estados Unidos.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:

"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."

If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567

