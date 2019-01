6 beneficios que obtienes con el uso de la tecnología de pago sin contacto

Se llaman pagos sin contacto y han venido a cambiar de forma definitiva la manera en la que compramos. Y no nos referimos a un futuro lleno de dispositivos inteligentes hiperconectados y complejos, hablamos del presente, del día a día de tus compras recurrentes, esas que incluyen el café de la mañana, el transporte, la gasolina, la comida o el cine.

Con solo poner tu tarjeta sobre la terminal, y sin sacrificar la seguridad, las compras que realizas hoy son más veloces, efectivas y seguras gracias a la tecnología de pago sin contacto. ¿Cómo? Muy sencillo: gracias al desarrollo de la identificación por radiofrecuencia o también conocidas como Near Field Communication (NFC), tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la transmisión instantánea de datos entre dispositivos que se encuentren a unos cuantos centímetros de distancia, en este caso tu tarjeta y la terminal de pago.

Esta tecnología se encuentra también en las etiquetas RFID, que son las que llevan las tarjetas de transporte o algunos sistemas de seguridad para la apertura de puertas, por lo que su integración multimodal, más allá de las compras, vuelven a los pagos sin contacto en verdaderas promesas financieras, una revolución que ya es tendencia a nivel global: en 15 países de Europa, las transacciones sin contacto representan más de 50%, y en Polonia, uno de los países pioneros, las transacciones sin contacto representan el 80%. Por su parte, en Reino Unido estas mismas operaciones ya superaron las transacciones con Chip y PIN, y en Australia esa cifra alcanzó 93%.

Más allá de su asombroso despliegue tecnológico y comodidad que brinda a nuestro día a día, la tecnología sin contacto aporta beneficios palpables que se comprueban en cada una de nuestras compras. Es momento de caminar hacia un futuro digital:

1. Te ahorra tiempo

Los números no mienten. Habitualmente, una transacción de pago sin contacto es casi instantánea: 13 segundos, una velocidad siete veces más rápida que una operación promedio con tarjeta de crédito o débito convencional.

2. Vuelve tus compras más prácticas

Es sencillo: sólo acercas tu tarjeta a la terminal y tu compra está hecha en segundos.

3. Blinda tus finanzas

El sistema de seguridad es robusto. Tu tarjeta siempre se queda en tus manos. Además, tu información está encriptada por lo cual esta tecnología mantiene el mismo nivel de seguridad que una tarjeta con Chip.

4. Adiós a los fraudes

Despídete de la clonación, las compras no reconocidas y los cargos extra. Con el pago sin contacto, al momento de la transacción sabes cuánto fue y reconoces el monto haciendo la transacción más transparente.

5. Te da mayor control sobre tus finanzas y es el mejor sustituto del efectivo

Deja el dinero físico y sólo gasta lo que necesites. Tus límites son claros y el mapa de tus compras está siempre presente. La eficiencia y la reducción de los costos operativos te da mayor confianza y seguridad en tus compras. Dile adiós a esos momentos en donde no había dinero suficiente, el vendedor no traía cambio, te rechazó un billete roto o la máquina expendedora no acepta tu billete arrugado

6. Genera mayor dinamismo

Entre más se incorpore la tecnología de pago sin contacto en el ecosistema de pagos: métodos de compra (usuarios) y venta (comerciantes), el ecosistema financiero de México será más fuerte y seguro, generando un ambiente dinámico, práctico y sumamente eficaz, en donde el tiempo es dinero y ambos corren a tu favor.

Ahora que conoces los beneficios de la tecnología de pago sin contacto, no dudes en empezar a utilizarla y hacer de tus compras un proceso fácil, rápido y seguro.