6 estrategias para un año extraordinario

Deseo que te encuentres muy bien en este momento en tu vida.

Vaya retos los que estamos viviendo en el mundo.

Estamos viviendo épocas turbulentas y las épocas turbulentas son ideales para líderes remarcables.

En este momento de tanta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad te quiero dar 6 estrategias para que puedas tener un año extraordinario:

1.- Reclama la agenda de tu vida. Lo más preciado que tenemos los seres humanos es el tiempo, te invito a que trabajes con empeño para evitar las distracciones, que aprendas a vivir con intención, a vivir con propósito cada día de tu vida, hazte la pregunta ¿Estás haciendo lo que estás haciendo porque es lo correcto? ¿Estás siendo lo suficientemente audaz y valiente? Toma de regreso el control y comando de tu vida, tú eres responsable de construir la vida que quieres para ti. Tú eres el CEO de tu vida.

2.- Aprende a juzgar menos y te sentirás mejor. Dejar de juzgar es el camino a la libertad emocional, no te juzgues a ti, no juzgues a los demás, cuando juzgamos a los demás nos sentimos exhaustos, aprendamos a perdonar y soltar. No vivamos con resentimientos.

3.- Prioriza tu energía. La salud es todo, logra una maestría personal en el manejo de tu energía. Tu energía va a determinar la calidad de tus relaciones, para cada actividad que tengas en el día hazte la pregunta ¿Esto me va a servir energéticamente?, te invito a que los próximos 12 meses sea el mejor año de tu vida con respecto a tu salud.

4.-Se un modelo a seguir. Adopta la mentalidad de un modelo a seguir, ¿Qué te haría a ti ser un mejor modelo para seguir en tu carrea, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como influenciador? Se congruente y vive en alineación con la mejor versión de ti. Cuando los demás estén abajo ilumínalos.

5.- Mantén una supervisión cercana de tus metas e integra tus logros. Aprende a planear y priorizar, aprende a planear como lo hacen las personas de alto rendimiento, aprende a supervisar semana a semana tu progreso y asegúrate que integras tus logros a tu corazón, de esta manera fortalecerás tu identidad. Haz que tu identidad sea sólida como una piedra.

6.- Comprométete a tu maestría personal. Te invito a que seas un excelente papá, una excelente mamá, que seas un excelente líder. La gran pregunta para ti es ¿Qué habilidad debes aprender y hacer maestría para llevar tu vida a un siguiente nivel? ¿Cuáles son las 5 más importantes habilidades que tienes que aprender este año? ¿Estás recibiendo el entrenamiento para ser una persona extraordinaria, para ser un extraordinario líder, para ser un extraordinario papá o mamá, para ser un extraordinario empresario? Invierte en ti y conviértete en una persona de más valor.

Es tu momento y es el ahora.

