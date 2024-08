6 lecciones de negocios del multimillonario Peter Cancro de Jersey Mike

A los 14 años, Peter Cancro tuvo que tomar una decisión: ¿qué debería hacer para su trabajo de verano? Era el año 1972 en Point Pleasant, Nueva Jersey, la ciudad costera donde Cancro creció como el más joven de tres hermanos en una familia de clase trabajadora. En ese momento, había varios trabajos diferentes para los adolescentes locales que buscaban sacar provecho de la avalancha de turistas del verano en la costa: atender un puesto en Jenkinson’s Boardwalk, hervir crustáceos en Lobster Shanty, servir helado en Hoffman’s o “espolvorear” (esparcir aceite y hierbas) sándwiches en Mike’s Subs. Cancro, que acababa de terminar su primer año en Point Pleasant High School, estaba indeciso entre Hoffman’s y Mike’s. Había escuchado excelentes críticas de Hoffman’s. Pero su hermano mayor trabajaba en Mike’s, así que fue allí.

Fue una decisión fatídica. Tres años después, la tienda salió a la venta y Cancro, que entonces tenía 17 años, decidió renunciar a su sueño de jugar al fútbol en la UNC y, en su lugar, encontró la manera de comprar la tienda de delicatessen local. Después de cambiar a un modelo de franquicia en 1981 (momento en el que cambió el nombre del negocio), abrió otra tienda, y luego otra. Hoy, Jersey Mike’s es una de las marcas de restaurantes de más rápido crecimiento de Estados Unidos, con un valor de casi 6 mil millones de dólares, 3.3 mil millones de dólares en ingresos anuales en todo el sistema y 3.000 tiendas en todo Estados Unidos. Cancro, que ahora tiene 67 años y es el único propietario de la marca, es una de las personas más ricas del país. “A menudo la gente dice: ¿qué harías de manera diferente en tu vida si supieras ahora lo que sabías entonces? Y yo no digo nada. No estoy haciendo nada diferente”, dijo el multimillonario a Forbes .

La historia de Cancro es un ejemplo clásico del sueño americano hecho realidad. Pero, aparte de la decisión casual de ir a Mike’s en lugar de a Hoffman’s, nada de esto sucedió por accidente. Cancro, que aparece en la portada de Forbes por su notable trayectoria desde propietario de una tienda local de sándwiches hasta convertirse en el director de un gigante de franquicias en rápida expansión, ha perseverado a través de muchos altibajos, incluida la casi quiebra en 1991, cuando tuvo que despedir a todos sus empleados, y luego ha logrado que la cadena atravesara la pandemia. A lo largo de todo esto, Cancro ha aprendido una serie de lecciones que, en su opinión, han contribuido a su éxito.

A continuación, se presentan seis conclusiones clave del magnate de la comida rápida que son relevantes para casi cualquier emprendedor.

1. No te descartes antes de empezar.

Jersey Mike’s no habría existido si no fuera por la sugerencia inicial de la madre de Cancro (o su hermano, según a quién le preguntes ) de que comprara Mike’s Subs cuando salió a la venta en 1975. “Nunca pensé ni por un segundo en comprar esa tienda y nunca se me hubiera pasado por la cabeza”, dice Cancro, que en cambio había planeado asistir a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y convertirse en abogado. Sin embargo, una vez que se lo sugirieron, de repente se le encendió la bombilla. Aunque solo tenía 17 años y carecía de los fondos para comprar la tienda (los bancos solo se reirían de prestarle el dinero), llamó a amigos de la familia y finalmente encontró un respaldo en su entrenador de fútbol de Pop Warner. Aparte de algunos días lluviosos en la costa cuando el negocio iba lento, nunca se arrepintió. La lección más importante que aprendió: no descartes una oportunidad por falta de imaginación o edad. “Les digo a muchos jóvenes de hoy: piénsenlo”.

2. ‘No puedes controlar lo que hacen otras personas’

Al principio del crecimiento de Jersey Mike’s, Cancro se enfrentó a un problema inevitable. Se abrió otra tienda de sándwiches cerca de donde Jersey Mike’s tenía una tienda. John Hughes, uno de los primeros empleados que ahora dirige todas las operaciones de capacitación para la cadena de sándwiches, recuerda que el director de operaciones Mike Manzo llamó alarmado a Cancro. La respuesta fue sorprendente: “Peter dice: ‘Bueno, ¿cuántos clientes hay en [nuestra] tienda ahora mismo?’ Lo que Peter estaba diciendo era que no puedes controlar lo que hacen otras personas. Solo puedes controlar la situación en la que estás. Cuida a la gente que está allí [en la tienda]”, dice Hughes. La tienda de sándwiches rival finalmente cerró.

3. Arremángate las mangas

Cancro pasa el 80% del año visitando a los 2.700 franquiciados de Jersey Mike’s en todo el país. Cada vez que pasa por una tienda, se pone detrás del mostrador y prepara los sándwiches. “Llevo una camisa azul Oxford con las mangas arremangadas”, dice Cancro, que presume de ser el cortador de carne más rápido de la empresa. “Preparo los sándwiches calientes, bromeo con los clientes y los empleados”. Es el mismo programa cada vez, pero el objetivo es simple: demostrar una priorización de arriba hacia abajo del producto principal de la empresa, que son los sándwiches bien hechos. Cancro quiere que todos en sus tiendas sepan que hace un sándwich excelente y que ellos también sepan cómo hacerlo: incluso los propietarios de franquicias de Jersey Mike’s deben capacitarse durante 360 ​​horas en la línea de producción de sándwiches. La idea es que todos se ensucien las manos y mantengan la calidad en toda la empresa.

4. Priorizar la calidad

Subway, Jimmy John’s, Potbelly’s y Firehouse Subs hacen sándwiches. ¿Qué hace que Jersey Mike’s sea diferente? Eso sería el trozo gigante de metal que ves cuando entras en uno de sus restaurantes: la cortadora de carne. Es un equipo costoso y uno que requiere mucho entrenamiento para operar. El año pasado, Subway las instaló en sus más de 20.000 tiendas en Estados Unidos. Pero, defendiendo la calidad superior de las carnes frescas cortadas, Cancro ha insistido en suministrarlas en todas sus tiendas desde el principio. No se trata solo de decirles a los clientes que estás haciendo un mejor producto, se trata de mostrarles … (El propietario de Jersey Mike’s sostiene que, a pesar de haber instalado las cortadoras, Subway sigue sin cortar los alimentos frescos según los pedidos). “Cuando abrimos una tienda, dos, siempre ganábamos el premio Reader’s Choice Award de la gente local, que decía que teníamos el mejor sándwich”, dice Cancro, citando esta como la razón por la que Jersey Mike’s tuvo tanto éxito cuando comenzó a ofrecer franquicias en todo el país. Resulta que los clientes están dispuestos a pagar por la calidad: un sándwich “gigante” de Jersey Mike’s cuesta 19 dólares, casi el doble del precio del sándwich más caro de Subway .

5. Sea selectivo

Jersey Mike’s es una franquicia, lo que significa que el 99% de sus tiendas no son propiedad de la empresa, sino de personas que licencian la marca. Es un modelo de negocio que se puede escalar rápidamente y que le permite al franquiciador ganar mucho dinero rápido, aunque tiene que desembolsar una suma considerable (cada nuevo franquiciado debe pagar a Jersey Mike’s el 6,5% de los ingresos anuales en regalías, además de una tarifa de franquicia de $16.500 y alrededor de $500.000 en costos de inicio). A pesar de que casi todas las tiendas son propiedad de franquiciados, Cancro ha sido muy selectivo sobre quién puede comprar una. Solo alrededor del 1% de los que solicitan ser propietarios de una franquicia de Jersey Mike’s la obtienen, afirma la empresa. De ser así, eso la hace más competitiva que ingresar a Harvard, cuya tasa de aceptación en 2024 fue del 3,6%. Esta selectividad es una de las razones clave por las que Jersey Mike’s supera a sus pares de sándwiches, según Cancro, que agradece a los propietarios y empleados que están realmente interesados ​​en el futuro de la marca. Las ventas promedio por franquicia son de 1,3 millones de dólares, aproximadamente un tercio más que un Jimmy John’s típico y más del doble que un Subway, según la revista QSR.

6. Pague por adelantado

Aunque no terminó trabajando en ninguno de los dos, Cancro dice que estuvo muy influenciado por los dueños de Hoffman’s Ice Cream (Bob Hoffman) y Lobster Shanty (Jack Baker) en Point Pleasant. Los empresarios locales donaron generosamente a la comunidad local. “Al crecer y ser parte de eso, dije que esto es lo que vamos a hacer”, dice Cancro. Comenzó a patrocinar las Olimpiadas Especiales en 1976 cuando todavía era un adolescente. Décadas después, todavía hace del compromiso comunitario y la donación caritativa una prioridad, no solo para la empresa sino para todos sus franquiciados. Se jacta de que cada franquiciado de Jersey Mike’s dona voluntariamente el valor de las ventas de un día completo durante el Día de Donaciones anual “opcional” de la empresa, lo que también ayuda a ganar clientes cuando abren sucursales en nuevas ciudades. Otra forma que Cancro ha encontrado para devolver el favor: recompensar a los gerentes y empleados de tienda con mejor desempeño con sus propias tiendas. Hasta ahora, Cancro ha otorgado franquicias a 75 empresas destacadas: ayuda a firmar el contrato de arrendamiento y presta dinero a los nuevos franquiciados afortunados para cubrir los costos iniciales. “Es una gran iniciativa nuestra”, dice Cancro, señalando que la iniciativa lleva el nombre de su entrenador, Rod Smith. “Él me dio una oportunidad. Y ahora estamos dándole una oportunidad a cientos de jóvenes que nunca hubieran soñado con tener un negocio propio”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

