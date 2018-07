Esta historia fue publicada en la edición impresa de julio de 2018 de Forbes México. Suscríbete.

Este año, la industria de los videojuegos en el mundo podría cuantificarse en 137,900 millones de dólares (mdd), 13.3% más que el año pasado, según estimación de la consultora Newzoo.

Más de la mitad de esos ingresos, unos 71,500 mdd, serán aportados por los gamers de Asia Pacífico, mientras que 23% (o 32,700 mdd) provendrá de Norteamérica. Los jugadores de Europa, Medio Oriente y África se harán cargo del restante 21%. Latinoamérica contribuye con 5%, o 5,000 mdd, a ese frenético mercado.

Se calcula que la industria seguirá al alza: para 2021, el dinero alrededor de los videojuegos aumentará en 30%, para superar los 180,000 mdd.

Una de las razones de este impulso es que los videojuegos se han sofisticado creando historias con una narrativa compleja, un poco a la manera de películas interactivas, en las que se combina la cinematografía con la animación y la competencia del juego.

Su complejidad va en proporción con el costo de diseñarlos y desarrollarlos. Los títulos pueden llegar a costarle a los estudios entre 30 y 60 mdd, con tiempos de producción superiores, en su mayoría, a los dos años y medio. Esta muestra de seis videojuegos, algunos de los cuales aún están en fase de desarrollo, es apenas una probada de este universo.

The Last of Us II

Estudio: Naughty Dog /Lanzamiento: Pendiente

Tiempo de desarrollo: 19 meses desde su anuncio / Plataforma: Playstation 4

Director: Neil Druckmann y Josh Don / Género: Acción – Aventura (Terror)

En 2013, el planeta conoció The Last of Us, un videojuego post apocalíptico en el cual los humanos, infectados por un hongo, se convirtieron en una especie de zombies. Esta historia, que vendió 17 millones de copias, continuará con The Last of Us II, que desarrolla Naughty Dog. De acuerdo con Neil Druckmann, esta nueva entrega, que tendrá como personaje principal a Ellie y que será más sangrienta que las versiones anteriores, tendrá secuencias integradas totalmente con la historia, es decir, que pasa instantáneamente de la narrativa al juego.

The Ghost of Tsushima

Estudio: Sucker Punch Productions / Lanzamiento: Pendiente

Tiempo de desarrollo: 9 meses desde su anuncio / Plataforma: Playstation 4

Director: Nate Fox / Género: Acción – Aventura (Historia)

Es el año 1274 y Japón es invadido por el ejército mongol, siendo la isla de Tsushima uno de los lugares más afectados. Es justo en este lugar donde un samurái, legendario defensor nipón, inicia su camino hacia la venganza. Así comienza The Ghost of Tsushima, videojuego presentado en la pasada convención E3, en el cual los gamers podrán asumir el rol de este samurái para defender a su país. De acuerdo con Brian Fleming, cofundador de Sucker Punch Productions, este título se integra en la tendencia de los videojuegos sofisticados, debido a que, asegura, el jugador va siguiendo una trama en todo momento, y cada pelea y diálogo tienen un sustento en este sentido.

Spiderman

Estudio: Insomniac Games / Lanzamiento: 7 de sept. de 2018

Tiempo de desarrollo: 2 años y 6 meses / Plataforma: Playstation 4

Director: Bryan Intihar y Ryan Smith / Género: Acción (Superhéroes)

El superhéroe de Marvel tiene una larga trayectoria en los videojuegos; sin embargo, esta entrega no está basada en ninguna historia antes contada. Detrás se encuentran los premiados escritores de cómics Dan Slott y Christos Gage, que saltaron de las páginas a las consolas para narrar cómo Spiderman enfrenta a los Seis Siniestros. Bryan Intihar, director de Insomniac Games, dice que, si bien es difícil contar algo nuevo de un héroe como el arácnido, esta tendencia por tener cada vez historias más complejas los llevó a sofisticar su juego, permitiendo a los gamers avanzar en la historia, enfrentando a los villanos, a la vez que acompañar a Peter Parker en su día a día.

Kingdom Hearts 3

Estudio: Square Enix / Lanzamiento: 29 de enero de 2019

Tiempo de desarrollo: Cinco años / Plataformas: Playstation 4 – Xbox One

Director: Tetsuya Nomura y Tai Yasue / Género: Role Playing

En 2002, Disney lanzó, junto con Square Enix, el juego Kingdom Hearts, el cual mezcla a los personajes de Walt con el mundo de Final Fantasy, resultando este crossover en un éxito que vendió 20 millones de copias. En 2005, llegó Kingdom Hearts 2 para acrecentar el buen resultado; sin embargo, tuvieron que pasar 14 años para que saliera la tercera parte. Los creadores del juego (en el cual el joven Sora, acompañado de Donald y Goofy, va luchando contra el mal a través de películas como Toy Story o Piratas del Caribe) señalan que lo más complicado de esta historia fue lograr que todos los mundos de Disney se complementaran entre sí, para ofrecer una experiencia de juego redonda.

Dragon Quest 11

Estudio: Square Enix / Lanzamiento: 4 de sept. de 2018

Tiempo de desarrollo: Cuatro años / Plataformas: Playstation 4 – Nintendo Switch

Director: Takeshi Uchikawa / Género: Role Playing

Hace 30 años salió, en Japón, el primer videojuego de Dragon Quest, el cual tendrá, en breve, su décimo primera versión. La historia está situada en el mundo de Lotozetasia, en el cual un joven de 16 años, Hero, es el encargado, como dice una profecía, de traer la paz al territorio y acabar con el mal. Según señala Takeshi Uchikawa, director del juego, concretar esta nueva versión del clásico fue retador, porque tuvieron no sólo que subirse a esta tendencia de crear historias más complejas, sino que, a la par, tenían que mantener la fidelidad de sus viejos fans, así que, a lo largo de este juego, colocaron distintos momentos easter eggs para sostener la emoción.

Destiny 2: Forsaken

Estudio: Bungie Studios / Lanzamiento: 4 de sept. de 2018

Tiempo de desarrollo: Desconocido / Plataforma: Xbox One -Playstation 4

Director: Christopher Barrett / Género: FPS

Destiny 2 fue uno de los videojuegos más vendidos por Activision en 2017. Este fenómeno podría repetirse con la expansión Forsaken, que Bungie Studios desarrolla para esta misma historia: Un grupo de guerreros busca que la luz vuelva a inundar al mundo. Destiny es un título de consola, cuya historia se juega online, para que los usuarios, en comunidad, completen una trama colmada de combates. La meta de Christopher Barrett, director de Bungie Studios, es mantener actualizado el videojuego, con innovaciones simples o expansiones elaboradas.

