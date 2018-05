63% de los mexicanos cree que los candidatos deben hablar inglés a la perfección

En el Segundo Debate Presidencial volvió a surgir el tema sobre la habilidad de los candidatos a la presidencia de México por hablar otro idioma, en específico inglés. En su participación, Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), hizo alusión al dominio del idioma de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición de Juntos Haremos Historia.

“El problema no es que no entiendas inglés, no entiendes el mundo”, señaló en la última parte del segundo debate presidencial.

Otro de los candidatos que ha llevado a la mesa el tema del idioma ha sido José Antonio Meade, el cual asegura que su manejo es óptimo, que “lo habla bastante bien”.

En este sentido, un reciente estudio realizado por ABA English a 4,600 personas de varios países, 384 de ellas en México, revela que a la hora de decidir el voto por un candidato en función de su dominio de este idioma, 69% lo toma en cuenta.

Más datos arroja este análisis. Por ejemplo, detalló que el nivel de inglés de los políticos mexicanos es insuficiente para el 42% de los encuestados y regular para el 35% y 9 de cada 10 mexicanos cree que el nivel de inglés de los políticos de América Latina es carente.

Las elecciones del próximo 1 de julio serán las más competidas de la historia de México, 88 millones de personas podrán votar, de las cuales, 15 millones son jóvenes que lo harán por primera vez. Muchos ya saben por quién votarán, sin embargo, existe otro porcentaje de la población que está indeciso.

Mexicanos valoran el inglés de los políticos a la hora de votar

El 63% de los encuestados cree que un candidato a ser presidente de México debería dominar a la perfección este idioma, 25% considera que debería hablarlo con fluidez, 9% al menos entenderlo, y 3% no lo considera necesario.

A la hora de decidir el voto por un candidato en función de su dominio de este idioma, el 69% de los mexicanos confiesa tenerlo en cuenta. De ese casi 70%, el 48% piensa que sí es un factor importante pero no decisivo, y solamente el 31% no lo considera relevante.

Asimismo, a la pregunta de si creen que el dominio o no del inglés por parte del próximo presidente es un elemento que pueda influir a la hora de negociar exitosamente con otros países o mandatarios, más de la mitad de los mexicanos (56%) cree que sí influye, 27% a veces y 17% considera que no tiene importancia.

Pobre nivel de inglés de los políticos mexicanos

En un mundo globalizado, donde este idioma es usado mayoritariamente tanto para los intercambios diplomáticos como comerciales, dominarlo es fundamental para no quedarse atrás en la escena internacional. De ahí la importancia y necesidad de que el presidente de cualquier país lo domine.

Sin embargo, para el 42% de los mexicanos, el nivel de inglés de sus políticos es insuficiente, 35% lo considera regular, y sólo el 23% lo considera bueno, muy bueno o excelente (14% como bueno, 5% muy bueno y 3% excelente).

Asimismo, y dada la proximidad geográfica y lingüística con América Latina, el 90% considera que los políticos mexicanos se encuentran en los últimos lugares de la región, aunque para el 41% de ellos al mismo nivel de otros países como Argentina o Chile, solamente un 11% considera que son los que mejor lo dominan.

Tema pendiente en las campañas: enseñar inglés

Uno de los principales beneficios de dominar este idioma es contar con mejores oportunidades laborales, por lo que implementar de manera obligatoria su enseñanza podría ser benéfico. A la pregunta de si consideran que en México debería haber más políticas públicas para hacer del idioma inglés un segundo idioma obligatorio, 88% piensa que sí y mientras que el resto, 12%, no lo considera necesario.

Diseñarlas y aplicarlas de manera correcta sería fundamental para democratizar su enseñanza y así cerrar las brechas educativas y de oportunidades que existen en el país, las cuales son más marcadas entre el norte y el sur.

Prueba de lo anterior es que el 32% considera que la población mexicana tiene un nivel de inglés superior al de otros países de América Latina, pero solo en ciertas zonas del país, 31% opina que solo en algunas clases sociales, 27% piensa que en general tenemos un mal nivel de inglés, en tanto 10% percibe que si contamos con un buen dominio de este idioma.