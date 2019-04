‘70% de la producción nacional toca nuestra plataforma’: líder de SAP México

Normalmente cuando hablamos del trabajo de la compañía tecnológica SAP que tiene con las empresas, resulta técnico por el nivel de especialización que ofrece en sus servicios. Sin embargo al momento de hacer un balance, 70% de la producción del país pasa o toca alguna plataforma de esta firma, señala Desmond Mullarkey, CEO de SAP México.

Las herramientas de gestión y administración de recursos empresariales de la firma, lo mismo operan en sectores como el industrial (plantas, fábricas, etc), construcción, banca, sector público o retail, este último, uno de los más fuertes para su negocio en México.

“Sin duda México es uno de los países en los que la compañía trabaja con mayor integración. Vemos una región fuerte que ha pasado por procesos de adopción, pero eso ha sido en todas partes, ahora podemos confiar en que es nuestro segundo mercado más fuerte en América Latina, después de Brasil”, dice para Forbes México, Mullarkey, un irlandés que lleva 30 años radicando en nuestro país y que se encarga de dirigir la empresa.

La economía de la experiencia, el as bajo la manga de SAP

Tras los 25 años que lleva la compañía trabajando en México, el directivo dijo que justo ahora está pasando un fenómeno interesante en el tema de adopción. Dice que al menos ese miedo que en algunos momentos tuvieron las empresas mexicanas para adentrarse en el tema tecnológico para mejorar sus procesos, ha desaparecido, al menos en percepción y ahora los retos son otros.

“Estamos en una etapa muy interesante porque en medio de todo esto está el tema de digitalización, entre el cliente y el empleado y cómo es la relación con todos los clientes. Es un fenómeno que se llama economía de la experiencia, ya no es como antes, que tengo toda la información de mi cliente y con esto puedo impulsar o promover mi producto solo porque tengo los datos del cliente”, dijo.

…Tenemos la confianza ¿y qué?, debemos tener mucho más empatía hacia el cliente, mucho más cercanía al consumidor en términos de hacer que cada momento de su experiencia como proveedor de un producto puede ser fantástico, porque el cliente ya exige esto, el consumidor tiene el derecho y es parte de las circunstancias…

Seguridad en información y datos

Como empresa europea, señala Desmond, SAP es respetuosa en el manejo de información y de datos de sus clientes. El consumidor tiene derechos que sus datos sean protegidos, aseguró y resalta que en este momento todas las empresas deben de ser conscientes y sobre todo responsables moralmente en este tema.

“Nosotros no somos los dueños de los datos y aplicamos a la letra toda la publicación de datos del consumidor, no podemos divulgar absolutamente nada. Las empresas deben ser responsables moralmente, la legislación por supuesto es necesaria pero también las mismas empresas deben operar con mucha responsabilidad y de proteger al mismo consumidor y nosotros somos promotores de esta protección”, dijo.

Buenos bríos ante el nuevo gobierno

Sobre el cambio de gobierno y la entrada de nuevo presidente, el directivo dijo que las inversiones y la consolidación de la empresa sigue viento en popa, y que los cambios no infunden ningún riesgo o temor alguno. De hecho dijo que por ser una empresa internacional han vivido en su historia cambios en muchos aspectos pero no es algo que les quite el sueño.

“En el caso de México durante los 25 años hemos visto muchas circunstancias en el país, hemos vivido crisis económicas, cambios de gobierno, pero el país está evolucionando. La posición de SAP es que nosotros como empresa sólida, 70% de la producción del país o al menos toca por lo menos sistemas y soluciones de SAP, con 9,000 clientes mexicanos que servimos en todos los segmentos pero también a miles de empresas internacionales que operan con SAP en México es tremendo”, señaló.

“Lo que pase en la economía, bueno o malo SAP está para trabajar con sus clientes y de ayudarles a pasar por cualquier circunstancias”, dice.

México, #2 en LATAM

A nivel negocio, Mullarkey señala que en términos de América Latina, México es la segunda economía más importante para SAP, Brasil es el número uno, en términos reales México ocupa el segundo sitio. Hay industrias en las que México es más grande, por ejemplo en autoservicios en América Latina.

“México es un país de consumo, tenemos grandes cadenas de autoservicio, desde hace 25 años SAP trabajamos como socios tecnológicos, hemos apoyado para que crezcan y que puedan atender más clientes, abrir más clientes, etcétera”, señaló.