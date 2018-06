Aquí te presento los ocho ahorros básicos al tener un negocio en línea, no sin antes comentarte que seguramente puede haber mucho más:

Ahorro de oficina. Sin duda es la base para evitar uno de los principales gastos fijos, los emprendedores de ahora gastan poco e incrementan rápidamente sus flujos de efectivo. Ahorro de infraestructura básica. Desde lo más simple como un anaquel, hasta las máquinas de cobro, hoy las tiendas en línea para productos y servicios generan un ahorro basto y en distintas áreas. Ahorro en personal de seguimiento. Las nuevas aplicaciones, permiten simplificar actividades logísticas, lo que reducen el número de llamadas para entrega de cualquier tipo de pedido, ayudando al comprador a saber cuándo y cómo recibirá su mercancía. Ahorro en inversión inicial. En mi experiencia, he ayudado y podido ver a personas, generar negocios que hoy les dejan cientos de miles de pesos al año con inversiones básicas de entre 50 mil y 95 mil pesos. Tomando ya en cuenta el gasto publicitario de los primeros seis meses. Hoy tener un negocio lucrativo cuesta menos que comprar un coche. Ahorro en publicidad. Las nuevas mecánicas publicitarias permiten llegar a una gran cantidad de gente y mantenerla en contacto, para generar con ella engagement, tal es el caso de Facebook, Instagram o Twitter, todas ellas gratuitas en principio, o de bajo costo a diferencia de otros medios publicitarios tradicionales. Ahorro en traslados. Trabajar desde casa o cualquier lugar, sin la necesidad de tener que trasladarse a otro espacio, nos brinda un ahorro considerable en términos de transporte, tengamos o no un vehículo propio. Además en este caso si tu servicio se brinda mediante plataformas como Skype, también le ahorras a tu cliente traslados y le terminas brindando el servicio en la comodidad de su hogar u oficina, lo cual normalmente es agradecido por quien paga por el servicio. Ahorro en producción publicitaria. Modificar fotos y video es algo verdaderamente simple con las nuevas tecnologías. Una gran cantidad de aplicaciones gratuitas que te permiten generar calidad en tu imagen, hoy te abre las puertas para producir publicidad efectiva, y de muy buen nivel. O si en todo caso no quieres hacerlo, también existen los bancos de imágenes, donde puedes pagar por la licencia para lucro con imágenes desde un dólar. Ahorro en publicidad mediante plataformas comunitarias. Esto es verdaderamente interesante, un cúmulo de personas que ofrecen sus servicios, ahora invierten una cantidad baja en las mismas plataformas que les ofrecen beneficios para llegar a sus clientes potenciales. Hoy la publicidad es absorbida en conjunto. Esto está funcionando para psicólogos, abogados, contadores, coaches y personas que brindan servicios o asesorías en línea, así también para quienes tienen tiendas de productos online.

Verdaderamente las posibilidades crecen día con día. Las oportunidades están ahí. Poner un negocio, no es tan caro como solía serlo. Ahora el que no hace dinero con la tecnología, es porque no quiere. Infórmate y acércate a los especialistas.

