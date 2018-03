8 de cada 10 mexicanos ven las Fake News como un “arma” de influencia

La difusión de noticias falsas a través de medios de comunicación y redes sociales es vista por 8 de cada 10 mexicanos como un “arma” para influir en la toma de decisiones, reveló el Edelman Trust Barometer.

De los 28 países en los que se elaboró este estudio de confianza hacia el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las empresas y los medios de comunicación; los mexicanos fueron los que mayor nivel de inquietud señalaron ante las Fake News.

Los mexicanos son el grupo más preocupado por la influencia de las Fake News en la toma de decisiones, señala el resumen ejecutivo del capítulo México de la 18ª edición del Edelman Trust Barometer (ETB) 2018.

“Hubo mucha información falsa cuando ocurrió el terremoto y estamos seguros que ésa es la razón por las que muchas personas están preocupadas, sabemos que el momento en que se hizo la encuesta fue crucial porque se llevó a cabo en septiembre, estoy seguro que muchos de los encuestados estaban basando sus respuestas en cómo reaccionaron las instituciones a este problema”, apuntó Steve Kehoe, integrante de Edelman, durante la presentación del estudio.

Pero no sólo se trata de la información falsa a la que se expresó una gran suspicacia, también las instituciones que se encargan de la difusión de noticias no gozan de credibilidad.

De hecho, a nivel mundial los medios de comunicación son la institución que goza de menor credibilidad, en tanto que en México el nivel de confianza ante estas instituciones es de 48%, cinco puntos por encima de la media global.

Del total de los encuestados, 77% consideró que los medios de comunicación están más preocupados por tener más audiencia que en reportar hechos reales; el 74% cree que los medios sacrifican precisión informativa por ser los primeros en dar a conocer una noticia y 71% dijeron que los medios dan preferencia sobre la información en apoyar una postura política determinada.

“Tampoco sorprende que 76% de los mexicanos diga que no sabe diferenciar el periodismo correcto de las noticias falsas, y 78% tampoco sabe diferenciar si un artículo fue escrito por una fuente fidedigna con buena reputación o por una persona que no está acreditada y no sabe de los hechos”, explicó Kehoe.

En ese sentido, Daniel Moreno, director editorial del portal de noticias Animal Político, cuestionó por qué los mexicanos deberían de creer en los medios de comunicación, cuando en muchos casos se trata de instituciones que defienden el estatus quo y se asumen como un aliado del poder.

“Quien haya revisado hoy los medios, podemos ver la publicación de un video de la PGR del candidato presidencial Ricardo Anaya y estos mismos medios se ocuparon de decir que Anaya dijo una grosería. A ver estamos hablando de una filtración sin la menor corroboración y no nos preocupa que se utilicen las instituciones para afectar a un candidato, ése es el periodismo que hacemos”, detalló Moreno.

Como parte de un esfuerzo para verificar información y generar historias de alto valor periodístico e interés general, aproximadamente 50 medios de comunicación de integrarán a una iniciativa en la que se establecerán diversos estándares al momento de elaborar noticias.

A esta iniciativa se integrarán organizaciones de medios tradicionales, locales y los que nacieron originalmente en internet, sobre todo con el objetivo de evitar la difusión de información imprecisa durante el periodo electoral.

La fecha tentativa para el lanzamiento de dichos lineamientos es el 19 de marzo, misma a la que se integrará Forbes México.