8 de marzo: Historias, cifras y el grito de justicia

Alejandra tiene 51 años y lleva 8 en prisión. Mató a su esposo tras años de violencia doméstica y la ausencia absoluta de autoridades que nunca la protegieron. Cuando iba a levantar una denuncia, los judiciales le hablaban a su esposo. “Tu vieja ya está aquí haciéndola de pedo”, le decían. El día que su esposo agredió a su hija, Alejandra no lo toleró y tomó medidas por sus propias manos. Hoy, en el Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, cumple la pena máxima por el delito de homicidio.

Se llama Carmen y su cara está completamente quemada por el ácido que su exesposo le aventó cuando ella por fin logró escapar de la violencia intrafamiliar que vivía con él. Una especie de cárcel en su casa junto al hombre que, se supone, la amaba. Por lo menos eso le decía después de golpearla brutalmente. Caminaba en la calle, después de un largo día de trabajo, para poder mantener a sus hijas y empezar una vida de cero. A un par de cuadras de su nueva casa, fue atacada con ácido por su exesposo. Hoy, desde un refugio, entre cirugías para reconstruir su cara y miedo -porque las autoridades no han detenido a su agresor-, se aísla para proteger su vida y la de sus hijas.

El 8 de marzo existe y es necesario porque hoy más que nunca, las mujeres piden a gritos acceso a la justicia. Aquellas que están privadas de la libertad, en promedio, reciben 6 años más de sentencia por el mismo delito que un hombre.

Cuando tienen la oportunidad de pagar un defensor privado, suelen erogar 55,071.85 pesos más que un hombre (Diagnóstico sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México. Acceso a la Justicia. Reinserta).

Al hablar de mujeres sobrevivientes de delitos, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y que no pertenecen a un hogar indígena (66.8%). El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación y 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida. (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH, 2016).

Es importante que entendamos que la perspectiva de género en nuestro sistema de justicia penal es crucial para poder construir un Estado de Derecho que garantice los derechos humanos de las mujeres, quienes somos forzadas, ante una situación externa que nos victimiza, a sobrevivir el proceso de un delito.

En México hemos excluido la perspectiva de género dentro de nuestros procesos penales entendiendo que la criminalidad con aspectos de género debe ser investigada más allá de los hechos puntales del acto delictivo y donde la sobreviviente tiene que ser protegida de manera preventiva sin procesos interminables dentro de nuestro sistema de justicia penal, que alienta la revictimización constante.

Las mujeres pedimos justicia, no por revoltosas, sino porque nuestra vida está en peligro. Todos los días desaparecen 26 niñas y mujeres en este país y 11 son asesinadas. Este mes la lucha sigue. Este mes las mujeres nos unimos, desde los espacios más recónditos para gritar y pedir ayuda y justicia no solo por nosotras, sino por las que ya no están. Este mes es un constante recordatorio que México tiene una deuda con las mujeres. Quien crea, por un segundo, que esto es político o lo hacemos por dañar a un gobierno o funcionario, no tiene la más remota idea de lo que está pasando en la sociedad; no tiene idea lo que vivimos en el día a día como mujeres, aisladas, pero definitivamente no solas.

Contacto:

Saskia Niño de Rivera Cover es presidenta y cofundadora de Reinserta AC.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.