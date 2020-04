8 errores que cometen los jefes al comunicarse

Por: Melanie Amaya*

Comunicarte asertivamente es fundamental si quieres que tu equipo esté motivado e impactar positivamente su desempeño.

Si eres directo y honesto, pero no te comunicas con empatía, respeto y calma, tus colaboradores no van a querer escucharte ni colaborar contigo, y estarán desmotivados.

Si eres empático y respetuoso, pero no eres directo y honesto, tu equipo no va a entender que esperas y será difícil que siga tus instrucciones.

Por eso, debes evitar caer en los siguientes errores que dañan tu capacidad de comunicarte efectivamente:

Suponer y acusar.

Antes de acusar a un miembro de tu equipo, pregunta qué sucedió. En vez de decirle a tu colaborador: “a ti no te importa el trabajo y por eso no entregaste el reporte a tiempo”, opta por un enfoque más asertivo en el que preguntas en vez de suponer. Por ejemplo, puedes decir: “note que no entregaste el informe a tiempo ¿Qué sucedió? ¿Estás bien?”.

Culpar a otros por tus emociones:

Observa la diferencia entre decir: “tú me haces preocupar con tus equivocaciones” o decir: “yo me sentí preocupado cuando vi que enviaste el informe con algunos errores”. Para comunicarte asertivamente debes hablar en primera persona haciéndote responsable por lo que sientes.

Declaraciones y solicitudes no específicas:

Si utilizas expresiones como siempre, nunca, todos, nadie, no estás siendo específico. Tus declaraciones y solicitudes deben ser específicas. Por ejemplo, en vez de decir: “es que tú nunca llegas a tiempo”, puedes pedir lo que deseas, sin realizar generalizaciones injustas, por ejemplo: “noté que llegaste tarde a las dos últimas reuniones y me gustaría que llegues a tiempo”.

Herir el Ser en vez de corregir el hacer:

Al dar retroalimentación correctiva evita utilizar el verbo ser en sus diferentes conjugaciones. Si le dices a tu colaborador: “es que tú eres muy impaciente” posiblemente se sentirá atacado. Mientras que, si te expresas con empatía y hablas de las acciones y su impacto, tu colaborador estará más receptivo. Por ejemplo, puedes decir: “cuando llegaste tarde a la reunión, te perdiste de información importante que compartí con el equipo”.

Hablar como si tus percepciones fueran la verdad absoluta:

Nota la diferencia entre decir: “tú te impacientas cuando tus compañeros se equivocan” o compartir tu percepción diciendo: “me da la impresión de que te sientes impaciente cuando tus compañeros se equivocan ¿Es así o cómo te sientes? Para ser asertivo comunícate en primera persona y valida tus interpretaciones.

No ser consciente de tu lenguaje no verbal y paraverbal:

De nada sirve que tus palabras sean asertivas sino están acompañadas de un tono de voz, movimientos y gestos que reflejen asertividad. Trabaja en el desarrollo de tu autoconsciencia corporal para regular la forma en que te comunicas.

Quedarte callado o ser indirecto:

No comunicar también es una forma de comunicar. Si por miedo al conflicto o sus consecuencias, dejas de retroalimentar, ser directo, pedir lo que necesitas, decir lo que piensas y sientes, corregir, o poner límites, te vuelves un líder permisivo y tu equipo y tú sufrirán las consecuencias.

Enfocarte en lo negativo:

Si solo das retroalimentación para señalar las equivocaciones de tu equipo, tus colaboradores no van a querer escucharte. Utiliza un lenguaje apreciativo donde también agradeces y reconoces las cualidades, logros y avances de tus colaboradores.

