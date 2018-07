8 jugadores de Rusia 2018 con escándalos fiscales

Por Kelly Phillips Erb

En el evento más famoso del futbol, la Copa del Mundo, hay 32 equipos que compiten en 64 partidos durante 32 días. Cada uno de esos 32 equipos cuenta con un escuadrón de 23 jugadores, incluidos tres porteros, es decir, un total de 736 jugadores.

Con el futbol y los impuestos de la mano, eso significa que las listas de la Copa del Mundo seguramente tendrán algunos nombres envueltos en escándalos. Estos son ocho jugadores de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 que han quedado atrapados en escándalos fiscales:

Lionel Messi (Argentina)

Una de las estrellas del futbol más reconocidas del mundo, a pesar de no haber ganado nunca una Copa del Mundo. Messi fue acusado inicialmente de evasión fiscal en 2013. Específicamente, las autoridades fiscales españolas alegaron en esa época que el padre de Messi utilizaba una serie de compañías ficticias en paraísos fiscales para proteger las regalías y los ingresos por licencias de impuestos. Las autoridades alegaron que los ingresos provenientes de contratos lucrativos con compañías como Pepsi-Cola, Procter & Gamble y Adidas se canalizaron hacia el exterior a través de un elaborado laberinto de entidades para que Messi y su padre pudieran evitar pagar impuestos sobre la renta en España desde 2005 (en 2001 firmó con el FC Barcelona).

Messi aseguró que era inocente durante todo el proceso. Aún así, poco después de hacerse públicos los cargos, tomó medidas para cancelar su deuda tributaria, realizando un “pago correctivo” de 5 millones de euros (6.57 millones de dólares). En 2015, las autoridades fiscales españolas ordenaron que el futbolista fuera sometido a juicio.

En el juicio, Messi testificó que “estaba jugando al futbol y no tenía idea de nada “. Messi también le dijo al tribunal que no participó activamente en la administración de sus finanzas. “Confiaba en mi padre y mis abogados”, explicó, alegando que ni siquiera leyó los documentos que firmó. El tribunal no se lo creyó y, en 2016, Messi y su padre, Jorge Messi, fueron declarados culpables de fraude fiscal y sentenciados a 21 meses de prisión. La duración de la sentencia es significativa porque, en España, aquellos que reciben una leve pena de prisión generalmente no cumplen su tiempo a menos que la ofensa implique un crimen violento o si el acusado es un delincuente habitual. Típicamente, una oración ligera es una menor de dos años, lo que significa que la pareja probablemente lo cumplirá bajo libertad condicional.

El año pasado, Messi apeló su caso ante el Tribunal Supremo español; el Tribunal rechazó la apelación y confirmó la condena de Messi por cargos de fraude fiscal. Eso significa que su castigo original se mantiene.

Messi es el número 2 en la lista de Forbes de los atletas mejor pagados del mundo, justo por delante de su rival Cristiano Ronaldo. Se calcula que las ganancias de Messi serán de 111 mdd, lo que lo colocará en el puesto 14 en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo.

Neymar (Brasil)

Neymar da Silva Santos Júnior, conocido simplemente como Neymar, también ha sido declarado culpable de fraude fiscal por no informar sus ganancias. Sin embargo, el caso de Neymar es un poco más complicado. En su raíz, esto es lo que implica: el FC Barcelona cortejó a Neymar mientras estaba en otro club, y fue acusado de mentir sobre el monto del contrato al ex club de Neymar (y al público). La diferencia en el precio del contrato y la cantidad pagada fue supuestamente dirigida a una empresa brasileña controlada por el padre de Neymar. Los fiscales españoles afirman que los pagos fueron disfrazados para evitar informes y requisitos fiscales.

Inicialmente, Neymar y su padre negaron cualquier fechoría, lo que sugirió que las consecuencias fiscales resultantes se abordarían en Brasil. Eso es exactamente lo que sucedió: en 2015, el juez brasileño Carlos Muta acusó a Neymar de “omitir las fuentes de ingresos del exterior” de 2011 a 2013, lo que resultó en una pérdida fiscal para el gobierno de casi 20 mdd. El juez Muta ordenó congelar 188.8 millones de reales (47.75 mdd) de los activos de Neymar.

En 2017, el abogado de Neymar declaró que Neymar estaba dispuesto a pagar una multa de 1.9 millones de libras (2.49 mdd) para resolver esas reclamaciones. Si bien Neymar finalmente fue absuelto de fraude fiscal, se le impuso una multa de 3.8 millones de reales brasileños (1.8 mdd) por acciones relacionadas con su caso. El juez Muta dijo que la conducta de Neymar “caracteriza el litigio de mala fe y un acto perjudicial para la dignidad de la justicia”.

En 2015, un tribunal en España encontró que había pruebas suficientes para ir a juicio por las denuncias relacionadas con la transferencia. Los vinculados al enjuiciamiento incluyeron al FC Barcelona, al presidente del club Josep Bartomeu y al ex presidente del club Alexandre “Sandro” Rosell (Rosell renunció en 2014 por el escándalo, aunque más problemas legales lo persiguieron). Finalmente, el FC Barcelona pagó impuestos y multas relacionados con el asunto que denominó en “un error en la planificación impositiva”. Neymar había advertido que los problemas impositivos podrían hacer que se fuera de España, y en abril de 2017 firmó con el francés Paris Saint- Germain.

Neymar ocupa el puesto # 5 en la lista de Forbes de los atletas mejor pagados del mundo y el # 71 en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo, con un ingreso estimado de 90 mdd.

Javier Mascherano (Argentina)

El FC Barcelona vio a otro de sus jugadores en la lista de los acusados de fraude fiscal en 2015. En una audiencia que duró algo más de diez minutos, Javier Mascherano admitió que no pagó los impuestos sobre las ganancias de los años 2011 y 2012. Como Messi, los problemas tributarios de Mascherano implican la asignación de derechos de imagen a empresas ubicadas en paraísos fiscales.

Antes de declararse culpable, Mascherano no admitió ningún delito, pero resolvió una factura fiscal pendiente pagando 1.5 millones de euros (1.69 mdd) en impuestos y 200,000 euros ( 225,860 dólares) en intereses.

Tras su declaración de culpabilidad, Mascherano recibió una multa de 815,000 euros (880,078 dólares) y fue sentenciado a 12 meses de prisión (cuatro meses por los cargos de 2011 y ocho meses por los cargos de 2012). La pena de prisión es en gran medida ceremonial ya que, como se señaló anteriormente, quienes son condenados a penas leves en España generalmente no cumplen condena.

Filipe Luis (Brasil)

En 2014, las autoridades fiscales españolas establecieron sus sitios en otra transacción de futbol: el traslado de Luis del Deportivo La Coruña al Atlético. La transacción estaba sujeta al impuesto al valor agregado (IVA). Las autoridades fiscales no estaban tan seguras de que se hubiera pagado el impuesto. Mientras el club resolvía las cosas, Luis esperó. Él no fue acusado individualmente de ninguna fechoría.

Diego Costa (España)

Diego Costa pudo ser un héroe en España durante la última semana, pero 2018 no ha sido amable con él en el frente fiscal. Según los informes, está bajo investigación relacionado con impuestos no pagados de un lucrativo contrato de futbol.

Según El Mundo, Costa firmó un acuerdo con Adidas por un valor de alrededor de 800,000 euros (925,160 dólares). Las autoridades fiscales españolas alegan que al menos la mitad de esa cantidad no se declaró como ingresos para fines fiscales. El tiempo, sin embargo, complica las cosas. Las autoridades fiscales españolas alegan que Costa, de origen brasileño, firmó el contrato mientras vivía en España, pero antes de que él firmara para jugar para el Chelsea. Costa, sin embargo, alega que en términos fiscales, él ya era británico en ese momento y, por lo tanto, no tiene obligación de pagar impuestos en España.

Al igual que muchos de los otros jugadores de futbol acusados de fraude fiscal, Costa creó una estructura extraterritorial para sus derechos de imagen. Sin embargo, no ha sido acusado de utilizar la estructura offshore para fines impositivos (Recuerda: no es ilegal poseer intereses en una compañía offshore).

Radamel Falcao (Colombia)

Las oportunidades de Radamel Falcao en la cancha pueden ser buenas, pero en la cancha española las cartas no jugaron a su favor. En 2018, Falcao fue declarado culpable de fraude fiscal. Había sido acusado de defraudar a las autoridades fiscales por 822,609 euros (950,697 dólares) en 2012 y 4,839,253 euros (5,592,768 dólares) en 2013 a través del uso de una serie de empresas fantasmas extranjeras para ocultar los ingresos por derechos de imagen. Las autoridades fiscales españolas alegaron que el sistema fue creado “con el único objetivo de esconderse del recaudador de impuestos español”.

En 2017, Falcao liquidó su deuda impositiva pendiente mediante un pago de 8.2 mdd a las autoridades tributarias. Al igual que para Messi, eso no fue suficiente. Falcao fue condenado a una pena de prisión de 16 meses y una multa de 9 mdd por un tribunal español por fraude fiscal. Y como con Messi, es probable que la sentencia no resulte en tiempo real de cárcel debido a la duración de la sentencia y el tipo de delito.

James Rodríguez (Colombia)

¿Qué tiene James Rodríguez en común con Luis, Ronaldo y Falcao? Su agente, Jorge Mendes de Gestifute International. Se le ha pedido a Mendes comparecer ante el tribunal para testificar en juicios tributarios que involucran a Ronaldo y Falcao. Él ha declarado previamente que “nunca asesoró a jugadores en cuestiones impositivas”. También ha negado cualquier rol en la creación de compañías ficticias para sus clientes.

Rodríguez no ha sido acusado formalmente de irregularidades, pero según diversas fuentes, entre ellas Der Spiegel, ha sido alertado de que está bajo investigación. ¿Un objetivo probable de investigación? La compañía offshore que gestiona sus derechos de imagen.

Rodríguez ocupa el puesto número 91 en la lista de Forbes de los atletas mejor pagados del mundo y el número 89 en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

En su primer juego en la Copa Mundial 2018, Cristiano Ronaldo marcó un hat trick. Una de las caras más reconocidas en el futbol moderno, Ronaldo fue acusado de no pagar 14.7 millones de euros (16.5 mdd) en impuestos al canalizar ingresos relacionados con derechos de imagen (es decir, su imagen, lo que Ronaldo capitaliza) a través de una serie de compañías offshore.

Ronaldo parecía inmune a las acusaciones fiscales que han afectado a otros famosos jugadores de futbol , lo que lleva a algunos a especular que hubo una conspiración contra jugadores del FC Barcelona (Ronaldo juega para su rival, el Real Madrid). Sin embargo, las sospechas contra Ronaldo surgieron luego de que los llamadas “Futbol Leaks” —como los Panama Papers, pero del futbol— sugerían que Ronaldo había subestimado sus ingresos.

El equipo directivo de Ronaldo, Gestifute, ha negado sistemáticamente las acusaciones, llegando incluso a publicar una declaración en su página web que dice que Ronaldo “nunca ha estado involucrado en ningún conflicto con las autoridades fiscales de ningún país”. La compañía también dijo: “En conclusión: la cantidad declarada puede discutirse, pero está claro que el jugador de futbol no intentó evadir impuestos”.

Sin embargo, este mes, Ronaldo supuestamente llegó a un acuerdo con las autoridades fiscales españolas. Como parte del acuerdo, pagará 18.8 millones de euros (21.73 mdd) en impuestos, multas e intereses. Como parte del trato, Ronaldo aceptó declararse culpable de cuatro cargos de fraude fiscal. Además del aprieto financiero, el trato de Ronaldo significa que será sentenciado a seis meses de cárcel por cada ofensa, por un total de dos años en prisión. Ronaldo cumplirá la sentencia con libertad condicional, en consonancia con el tratamiento de otras primeras ofensas no violentas.

Ronaldo es el número 3 en la lista de Forbes de los atletas mejor pagados del mundo. Se calcula que las ganancias de Ronaldo serán de 108 millones de dólares, lo que lo ubicará en el puesto #5 en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo. Es considerado uno de los atletas más populares del mundo.

Entonces, ¿por qué hay tantos casos como estos? ¿Y por qué hay tantos atados a España? La respuesta a la primera pregunta es probablemente complicada. En muchos casos, a los jugadores jóvenes se les paga mucho dinero muy rápidamente, y pueden contar con asesores financieros que pueden convencerlos de ocultar sus negocios, especialmente cuando se trata de activos intangibles (es decir, aquellos que no se puede tocar físicamente) como derechos de imagen, es aceptable. Eso puede llevar a movimientos impositivos complicados, y posiblemente ilegales.

La respuesta a la segunda pregunta es tal vez un poco más fácil de responder. Hace años, la llamada “Regla de Beckham” se convirtió en ley en España para supuestamente beneficiar al inglés David Beckham, quien se mudó a España para jugar para el Real Madrid. Conforme a la legislación española anterior, puede optar por cobrar impuestos como no residente si vivió y trabajó en España, si cumplía con ciertos criterios. La ley fue efímera y concluyó en 2010 (quizás, no por casualidad, después de que Beckham se fuera de España). La mayoría de las acusaciones recientes dirigidas a jugadores de futbol tienen sus inicios a partir de 2011.