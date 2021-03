En el mundo hay un déficit de 25 millones de empleos para mujeres, durante la pandemia, 13 millones de trabajadores perdieron su fuente de ingresos y vieron limitado su desarrollo laboral en Latinoamérica, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un reporte especial, la organización explica que en México, 15% menos mujeres que hombres forman parte del sector laboral formal y solamente de cada 4 personas a cargo de negocios con más de 6 personas trabajadoras son mujeres.

El retroceso borra los avances logrados en una décida, advierte el director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a millones de mujeres y anulando avances anteriores. Hemos retrocedido más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos empleos y pisar en el acelerador de la igualdad de género”, afirmó.

Los últimos datos disponibles indicaban que la tasa de participación laboral de las mujeres experimento una baja histórica de 5.4 puntos porcentuales (un retroceso 10.3%) llegando a nivel de 46.4%.

Datos de OCC arrojan que, en el país, 7 de cada 10 de las mujeres que se encuentran desempleadas y en búsqueda de trabajo perdieron su empleo a a raíz de la pandemia.

Un 26% dijo que tiene empleo, pero está en búsqueda de nuevas oportunidades, el 4% tiene empleo y no busca otras opciones, el 1% está estudiando al mismo tiempo que trabaja y el otro 1% está estudiando y no busca empleo o simplemente no trabaja.

El 32% de las mujeres que están en búsqueda de un nuevo o un mejor empleo no tienen el que desean por la falta de oportunidades en el país; el 25% explica que se debe a que hicieron recortes en la empresa que trabajaba; el 12% considera que es por la edad; un 5% porque no ha desarrollado las habilidades necesarias y 4% lo atribuye a su género. De manera adicional, 7 de cada 10 dijo que su búsqueda de empleo se ha visto afectada a raíz de la pandemia.

Reducción histórica de oportunidades

De acuerdo con los datos del Panorama Laboral de la OIT, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres.

“La abrupta transición al teletrabajo resultante de la actual pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dos de cada tres personas que se encuentran realizando teletrabajo en México son mujeres y en una mayoría casos ellas se enfrentan al difícil reto de balancear sus responsabilidades laborales con tareas de cuidados y del hogar, que previamente a la crisis sanitaria ya asumían con mayor frecuencia que los hombres”, afirmó Pedro Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba.

El funcionario advierte que la sobrecarga de tareas resultante del trabajo en casa puede afectar su salud psicosocial y su desempeño laboral, dificultando aún más el desarrollo profesional.

La tasa de desocupación regional de las mujeres en 2020 aumento de 10.3 a 12.1%, por encima del promedio de desocupación general, que subió a 10.6%, según se destacó en el último informe Panorama Laboral.

Las mujeres además han sido afectadas en el mercado de trabajo por su mayor presencia en sectores económicos fuertemente afectados por esta crisis como, por ejemplo, los servicios, donde se desempeña cerca de 50% de la fuerza laboral femenina, y de comercio, con 26%.

De acuerdo con el último Panorama Laboral de América Latina y el Caribe de la OIT, la contracción del empleo en 2020 fue particularmente importante en sectores de servicios como hoteles (-17.6%) y comercio (-12.0%). A ello se le suma la mayor incidencia de ocupaciones informales que fueron particularmente golpeadas por la crisis en el empleo femenino.

Otro factor que ha afectado son las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, en un contexto en donde los servicios educativos y de cuidado se han visto profundamente alterados de la mano de las medidas sanitarias para el distanciamiento y reducción de la movilidad de las personas.

La especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio explica que es necesario reforzar el soporte de los sistemas públicos de cuidados y el sistema escolar presencial, que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral.

“No sólo se requieren políticas que incluyan a las mujeres, sino políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género de modo tal de no reproducir las dificultades que ellas enfrentan para insertarse y permanecer en el mercado de trabajo”, comentó Maurizio.

