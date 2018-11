9 herramientas para saber qué Afore te conviene más

Tu Afore depende de tus prioridades. Si eres de los que quieres maximizar el rendimiento, quizás deberías invertir en una adminsistradora diferente de aquéllos que quieren pagar el mínimo de comisiones posibles, o diversificar el riesgo.

Para facilitar tu decisión, te presentamos las 9 herramientas que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) pone a disposición del trabajador para elegir al Afore que mejor se adapte a sus preferencias.

1. Rendimiento neto

Este indicador permite ver el desempeño obtenido de los fondos invertidos por cada una de las Afore. SE calcula por la diferencia entre el rendimiento bruto de la Afore menos la comisión.

2. Escala Morningstar

Los analistas Morningstar elaboraron una escala de cinco niveles en las que clasifica las Afore en función de la capacidad de obtener rendimientos a largo plazo superiores a la inversión, ajustado por el riesgo en el que incurren.

3. Radiografía financiera

Resume la información financiera más relevante de cada AFORE, por ejemplo. Esto permite a los ahorradores barajar criterios como si el rendimiento ofrecido por su AFORE es mayor o menor al promedio del sistema o si la cartera de inversión está diversificada.

4. Atribución al rendimiento

Esta herramienta trasparenta las inversiones de las AFORES, pues permite que tanto el administrador como el inversionista sepan de dónde provienen los rendimientos del portafolio y cuáles han sido los activos más rentables. Eso permite evaluar y comparar las estrategias de inversión, así como rendimientos obtenidos.

5. Tablero de inversión

Herramienta comparativa del rendimiento y composición de los portafolios de AFORES de diferentes administradoras.

6. Radiografia operativa

Muestra gráficamente la información operativa más relevante de cada Afore. Por ejemplo: evolución a lo largo del tiempo de las cuentas registradas y asignadas de cada Afores, número de cuentas registradas por AFORE y su posición relativa entre el total de Afores.

7. +Mas Afore

Compara los servicios que ofrece cada Afore y las ordena de mayor a menor en función de la calidad y la cantidad de los mismos.

8. Comisiones

Esta herramienta visualiza cuánto cuesta al trabajador el mantenimiento y uso de cada Afore.

9. Índice de Diversificación de Riesgo Relativa

Se trata de un nuevo indicador de la Comisión Nacinoal del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Mide el grado de diversificación de la cartera a través de tomar el riesgo total de la cartera de inversión de cada una de las

Siefore y contrastarlo con la suma del riesgo individual de cada uno de los activos que componen dicha cartera de inversión.

La diversificación consiste en “partir” el riesgo de una cartera de inversión, a través de invertir los recursos en activos con características diferentes: plazos, sectores, emisores, tipo de activo (deuda, renta variable), lo cual permite tener un blindaje contra movimientos inesperados en los mercados.

Sin embargo, para tener una cartera de inversión bien diversificada, no basta con invertir en muchas clases de activos, sino que es necesario invertir en activos que no tengan una alta correlación entre sí, es decir, que el valor de dichos activos no se vea afectado de la misma forma ante movimientos de las variables relevantes en los mercados financieros.

Este es el ranking en el que se ubica cada una de las Afore con cifras al cierre de septiembre de 2018:

El IDRR también se calculará para las Siefore Básicas de la 1 a la 4 que operan cada una de las Administradoras, con información de la cartera al cierre de cada mes, y será publicado en la página de internet de la Consar dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.