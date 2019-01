A 50 años del concierto en la azotea, The Beatles están más vivos que nunca

Giles Martin, el hijo del legendario productor de los Beatles, George Martin, ha regresado a las sesiones de grabación originales del “White Album” para un nuevo box-set que incluye demos, 50 tomas de estudio y remixes.

El nuevo set coincide con el 50 aniversario del concierto en la azotea, cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr actuaron en público por última vez y con los 50 años del lanzamiento del Álbum Blanco que se celebraron en noviembre de 2018.

El festejo sigue. Por su parte, los Beatles y el director Peter Jackson están colaborando en una nueva película sobre las sesiones que produjeron el álbum final del grupo.

El documental, aún sin título, se basará en 55 horas de imágenes inéditas de los Beatles en el estudio, tomadas hace 50 años este mes, mientras grababan el álbum “Let It Be”.

Del mismo, no se conoce fecha de lanzamiento.

La última aparición

Al mediodía del 30 de enero de 1969, cuando los londinenses se dirigían a almorzar, los Beatles se dirigían al techo de su sede de Apple Records en Savile Row.

Durante 42 minutos, el cuarteto, ayudado por el tecladista Billy Preston, repasó nueve tomas de cinco canciones: “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “I’ve Got a Feeling”, “One After 909” y “Dig a Pony”.

Tras esto, la banda pronto se fracturaría y los miembros lanzaron sus carreras en solitario. A fines de 1970, Paul McCartney demandó a sus ex compañeros de banda, poniendo fin a los Beatles.

A continuación, las 10 canciones más escuchadas en Spotify, por órden de cantidad de reproducciones.

The Beatles en números

Desde 1963 hasta hoy, Los Beatles han vendido 1,000 millones de discos. La población del planeta es de 6,000 millones de personas. Ningún otro artista, en ningún tiempo, fue tan lejos.

Las ventas incluyen LPs de la discografía oficial, compactos, EPs y antologías (recopilatorios). La cifra es estimada porque no hay un órgano que haga un registro a nivel mundial de ventas de discos. Estas investigaciones se concentran más en el mercado americano y europeo.

En el continente americano, además de Estados Unidos, otros cuatro países siempre fueron fuertes consumidores de los álbumes de los Beatles: Canadá, México, Brasil y Argentina. En Asia, Japón es otra fuente fortísima de consumo, produciendo, incluso, álbumes que sólo encontramos en este país .

Se añaden a esta lista Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, que también son grandes mercados consumidores de Los Beatles.

Con “P” de Paul

Paul McCartney es la personalidad más citada en los Récords Guinness, con 22 récords registrados, 16 de ellos de la época de Los Beatles.

Los demás récords son de su carrera solista, como el récord de mayor público pagador en un concierto de rock en estadio, que tuvo lugar en Río de Janeiro, el 21 de abril de 1990, cuando Paul reunió a más de 184,000 aficionados en el Estadio del Maracaná.

Los Beatles tienen éxito incluso entre los nietos de la primera generación de fans. La mayoría de los compradores del disco 1 –colección de 27 canciones que alcanzaron el primer lugar en las paradas de éxito en Inglaterra y Estados Unidos– tenía menos de 20 años cuando salió. El CD entró en los Guinness como el disco que más rápido desapareció de las tiendas.

Lanzado el 13 de noviembre de 2000, vendió en su primer mes 13.5 millones de copias en todo el mundo, 3.6 millones sólo en el primer día. Alcanzó el primer lugar en 35 países y ganó al menos 100 discos de platino en el mundo.

Los Beatles son la banda que tiene el mayor número de álbumes en la cima de éxito de Estados Unidos: 19.

Más que el doble de Elvis Presley y de los Rolling Stones, que tuvieron nueve álbumes cada uno en primer lugar.

En el Reino Unido, hasta hoy ningún álbum ha vendido más que el “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”: 4.5 millones desde su lanzamiento, en junio de 1967.