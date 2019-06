A 6 meses de AMLO | México enfrenta una crisis comercial y política con EU

La relación diplomática de no confrontación del gobierno mexicano con Washington al parecer terminó, como consta, por lo menos en palabras, en la carta que Andrés Manuel López Obrador envió al presidente estadunidense Donald Trump ante la advertencia de imponer un arancel inicial de 5% las exportaciones mexicanas si no hay resultados en el control migratorio.

La carta que se publicó unas horas después de que el mandatario estadunidense anunció que se impondrían estas medidas como respuesta a su inconformidad a la postura migratoria del gobierno mexicano, es un documento que “en términos generales” establece una postura firme y digna, coincidieron expertos en relaciones exteriores.

“El planteamiento que se hizo de la relación bilateral de México con Estados Unidos fue en dos áreas específicas, la parte de la migración y la parte del comercio y el presidente López Obrador que fue muy claro desde el principio de mantener una relación en igualdad de condiciones, de no ver a uno como inferior o superior sino como tratarse como iguales”, consideró Mary Carmen Peloche, directora del departamento de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey.

La relación bilateral se ha concentrado en dos temas: la migración y las relaciones comerciales, señala la académica y aunque hasta el momento se había desarrollado en un marco de “normalidad” también ha registrado altibajos sobre todo por las amenazas por parte del presidente estadounidense sobre todo en lo referente al paso de migrantes centroamericanos por México y su eventual arribó a la frontera con Estados Unidos.

“Desde el principio en el tema de la migración el presidente López Obrador propuso un plan de recuperación para el desarrollo para el triángulo de Centroamérica de manera que pudieran atacar de raíz las causa de la migración y que eso disminuyera el grupo de inmigrantes centroamericanos, pero este plan en ningún momento ha logrado convencer a Donald Trump porque no le interesan las causas de la migración sino evitar que los inmigrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos”, apuntó.

Las amenazas de Trump del jueves pasado en torno a las medidas migratorias del gobierno mexicano no es el primer mensaje de este tipo, el 24 de abril de este año Trump señaló en Twitter que cerraría la frontera y “llamaría al ejército” si no se detenía a una caravana de 20,000 inmigrantes.

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019