‘A Elon ya no le importa Tesla’: los mayores fans de Musk se están volviendo en su contra

Durante años, Elon Musk no tenía mayor admirador que el inversor de Tesla, Ross Gerber. Cuando se burló de la SEC en Twitter hace unos años, Gerber le pidió que se desahogara con él en privado porque “solo estás ayudando al enemigo”. Cuando la junta directiva de Tesla pidió a los accionistas en 2018 que otorgaran a Musk acciones con un valor potencial de decenas de miles de millones de dólares, Gerber lo respaldó, porque “los verdaderos accionistas están totalmente de acuerdo con Elon “.

Pero después de un año en el que Musk ha hecho comentarios cada vez más controvertidos y se ha obsesionado con proyectos más nuevos, como X/Twitter y su startup de inteligencia artificial xAI, Gerber ya ha tenido suficiente. El director ejecutivo de la gestora patrimonial Gerber Kawasaki, con sede en Los Ángeles, de repente se ha convertido en un crítico estridente y abierto del empresario al que admira desde hace mucho tiempo. Y con una inminente votación de los accionistas para restaurar un paquete salarial para el CEO de Tesla valorado en alrededor de $50 mil millones , votará no: la primera vez que se opone tan públicamente a una de las recomendaciones de la junta directiva de Tesla.

“Cuando voté a favor del paquete en 2018, me basé en la información que tenía en ese momento y en el hecho de que Elon trabajaba en Tesla a tiempo completo”, dijo Gerber a Forbes . “Ahora mi renuencia a votar a favor tiene que ver con nuevos factores, el más importante es que ya no trabaja en Tesla. Trabaja para xAI y trabaja para X. Tesla no es su prioridad”.

Gerber no es el único fanático de Tesla que se ha vuelto contra Musk después de años de devoción. Leo Koguan, con sede en Singapur, que una vez describió a Musk como “la única persona que realmente respeto en la Tierra ” y afirma ser el mayor accionista minorista de Tesla, también votó en contra de la propuesta de la junta para restaurar las adjudicaciones de acciones de las que un juez de Delaware le quitó a Musk en enero. . “Descubrí que Tesla tiene un accionista, una junta directiva unipersonal y un director ejecutivo tirano”, dijo Koguan a Forbes . “La prioridad es que debería trabajar y hacer su trabajo como director ejecutivo de Tesla”.

Musk ha rechazado repetidamente las acusaciones de que no se ha centrado lo suficiente en Tesla, incluso cuando el número de otras empresas que dirige ha crecido hasta incluir a SpaceX, Boring Co., Neuralink, X y xAi. “Trabajo prácticamente todos los días de la semana. Es raro que me tome un domingo por la tarde libre”, dijo en una reciente llamada sobre resultados. “Voy a asegurarme de que Tesla sea bastante próspera. Es próspero y lo será mucho en el futuro”.

Los inversores institucionales más serios también se han asustado por las payasadas de Musk y votaron en contra de la propuesta de compensación, incluido el fondo soberano de Noruega de 1,7 billones de dólares , el Amalgamated Bank, el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS), la Contraloría de la Ciudad de Nueva York y Nordea Asset Management, así como así como las firmas de asesoría Institutional Shareholder Services y Glass Lewis.

Junto con el salario del multimillonario, la reunión anual de accionistas del 13 de junio también someterá a votación los planes de Musk de reincorporar Tesla a Texas desde Delaware (donde había trasladado la compañía para aprovechar el enfoque más ligero del estado en materia de regulación empresarial) y una nueva junta directiva. términos para personas cercanas a él: su hermano Kimbal y James Murdoch.

Musk y analistas de acciones alcistas como Dan Ives de Wedbush y Adam Jonas de Morgan Stanley esperan que la votación sobre la compensación resulte a su favor, según las encuestas a los accionistas. “Hasta ahora, aproximadamente el 90% de los accionistas minoristas que han votado lo han hecho a favor” de la resolución, tuiteó Musk el 8 de junio. “El sentimiento del público es inequívocamente favorable”.

Gerber no está tan seguro. Musk, que posee el 13% de la empresa, “no puede votar sobre sus acciones, por lo que si se excluye eso, todo se reduce a los accionistas institucionales, a quienes se les recomienda votar en contra”, dijo. “En este momento estoy viendo el resultado como si se lanzara una moneda al aire”.

El hecho de que el resultado no sea una conclusión inevitable sugiere una especie de ajuste de cuentas para Musk, cuya estima pública ha caído de ser un emprendedor en serie ampliamente elogiado y visionario de las tecnologías limpias a un multimillonario belicoso y errático que parece no preocuparse por ofender a los clientes y reguladores actuales y potenciales de Tesla. e incluso presidentes , que aparentemente pasan más tiempo publicando X para sus 187 millones de seguidores que elaborando estrategias con ingenieros sobre nuevos modelos y características. El resultado: tweets incendiarios que son antisemitas , racistas y anti-trans y fallas de alto perfil como el voluminoso Cybertruck de Tesla . Nada de eso ayuda a la marca de la empresa a medida que la competencia en el mercado de vehículos eléctricos se vuelve más feroz.

“Creo que, en general, entre todos los propietarios y accionistas de Tesla, hay una verdadera tristeza y decepción porque a Elon ya no le importa Tesla”, dijo Gerber.

Tesla cayó un 2% a 173,79 dólares el lunes y ha bajado casi un 30% este año.

Año tras año, las votaciones sobre las propuestas de los accionistas en las reuniones anuales de Tesla han sido un asunto de aprobación: las iniciativas recomendadas por la junta fueron aprobadas; aquellas a las que se opuso, como una mejor divulgación sobre el trabajo infantil, la discriminación y los impactos ambientales de sus operaciones y abastecimiento globales, fracasaron. Pero la votación sobre los salarios se produce en un momento en el que el futuro de la empresa líder en vehículos eléctricos parece menos seguro que hace incluso un año, y mientras crecen las preocupaciones sobre el enfoque y el juicio empresarial de Musk.

El negocio de Tesla en China, que impulsó una rentabilidad constante a partir de 2020, se está enfriando y publicó resultados sombríos en el primer trimestre en abril, con una caída de los ingresos netos del 55 % y una caída de las ventas que superó las expectativas del consenso. Poco después de eso, Musk sorprendió a los mercados con la noticia de que inexplicablemente había despedido a la mayoría de los miembros del equipo Supercharger de Tesla , un punto brillante en los ingresos a medida que más fabricantes de automóviles pagan a la compañía para acceder a su extensa red de carga de vehículos eléctricos. Posteriormente, muchos miembros del equipo fueron recontratados, según informes de los medios, pero la compañía también se enfrentó a un éxodo de líderes clave: el vicepresidente senior Drew Baglino, el jefe de políticas públicas y desarrollo comercial Rohan Patel y Rebecca Tinucci, quien dirigió el equipo Supercharger. .

Los vehículos eléctricos Tesla se cargan debajo de paneles solares en una ubicación de Tesla Supercharger en Santa Mónica, California. AFP VÍA GETTY IMAGES

Musk también ha dejado de hablar de algunos de sus objetivos establecidos desde hace mucho tiempo. Durante la conferencia telefónica sobre resultados de Tesla en abril, no mencionó su objetivo de que Tesla venda 20 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo para finales de la década, y no proporcionó detalles sobre los modelos eléctricos de menor costo que el mercado ha estado esperando desde que prometió por primera vez. ellos en 2006 . Se trata de una cuestión crítica, ya que son necesarios para defenderse de la competencia cada vez más dura de rivales como la china BYD, que ya vende vehículos eléctricos que son mucho más baratos que el sedán Model 3 y el crossover Model Y de Tesla.

En cambio, Musk pasó a promover a Tesla como una empresa de inteligencia artificial, hablando de planes dramáticos para el negocio de robotaxi y robots humanoides . Pero es probable que ninguno de ellos genere ingresos significativos durante años, suponiendo que la empresa pueda convertirlos en realidades comerciales. Su intensa adopción de la IA, en la que xAI acaba de recaudar 6.000 millones de dólares, también marca otro cambio de rumbo dadas sus terribles advertencias sobre su ascenso a partir de hace una década.

Después de que Musk compró Twitter, su participación en Tesla se redujo significativamente porque vendió miles de millones de dólares en acciones para financiar la compra. A principios de este año, comenzó a argumentar que merecía una mayor participación en Tesla porque le preocupaba una adquisición por parte de intereses “dudosos”. “Me siento incómodo al hacer que Tesla sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener un control de votación del 25%”, dijo en X.

Esos intereses dudosos parecen incluir a algunos de sus antiguos partidarios acérrimos que ahora ven tales declaraciones como evidencia de que Musk ya no prioriza a Tesla y tiene “conflictos de intereses”, dijo Koguan a Forbes . Por ejemplo, CNBC informó recientemente que Musk le pidió a Nvidia que desviara un envío de chips de IA H100 de alta demanda de Tesla a xAi y X.

“Extorsionó públicamente por el 25% de Tesla”, dijo Koguan. Los accionistas que aprueben su compensación en acciones “donarían más acciones a su ya insondable bolsillo”.

El presidente de la compañía, Robyn Denholm, está trabajando para conseguir el apoyo de los inversores para el paquete de compensación de Musk, basado en que Tesla alcance varios objetivos financieros y de capitalización de mercado establecidos en 2018, argumentando que aumentar su participación lo ayudará a mantenerlo motivado para priorizar la compañía. “La ratificación del paquete salarial tiene realmente que ver con la justicia: la justicia con nuestro director ejecutivo”, dijo a CNBC la semana pasada.

Su argumento ha sido persuasivo para los inversores, incluido el multimillonario Ron Baron, que se pronunció a favor del plan de compensación la semana pasada. “Sin su impulso implacable y sus estándares intransigentes, no habría Tesla”, dijo en una carta abierta.

Ciertamente, hay evidencia de que el impulso de Musk fue el único responsable del éxito de la empresa. Pero su comportamiento cada vez más controvertido también parece estar perjudicándolo. La imagen de marca de la empresa de vehículos eléctricos cayó drásticamente en una encuesta reciente de Axios Harris 100 entre las empresas más visibles de Estados Unidos. Tesla cayó al puesto 63 en la encuesta, desde un máximo del octavo lugar en 2021. Gerber cree que las cosas solo pueden empeorar.

“El desempeño de la empresa ha sido muy pobre desde que compró Twitter”, dijo. “Parece haber una negación por parte de todos los que rodean a Elon del hecho de que esto ha afectado las ventas de Tesla y que su sistema de creencias antisemita y racista es perjudicial para la marca Tesla”.

“Es como si todos allí vivieran en la fantasía de que de alguna manera todo esto va a estar bien porque el hombre mágico vendrá e inventará algunos robots que salvarán a Tesla”.

