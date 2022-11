A la marcha irán muchísimos ‘acarreados’, pero porque están contentos con la 4T: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que a su marcha del domingo acudirán muchos acarreados ya que están contentos con la forma en la que ha conducido las políticas económicas y sociales en sus cuatros años de administración.

“Aprovecho para invitarlos, son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate a la corrupción, hay millones de personas qué van a venir, son acarreados porque vienen a celebrar que ya no domina la oligarquía en México.

“Vienen muchísimos acarreados, están contentos de que haya una auténtica democracia en este país, vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos”, sostuvo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El tabasqueño afirmó que pese a los embates de la oposición que buscan desacreditar a su gobierno, el pueblo, que lo llevó a la Presidencia en 2018 con cerca de 30 millones de votos, está porque su proyecto político se mantenga.

En ese sentido, dijo que a la marcha del domingo 27 de noviembre, acudirán muchos beneficiarios de sus programas sociales como adultos mayores, jóvenes que tienen becas para estudiar, así como agricultores que se han beneficiado con Sembrando Vida, entre otros.

“Van a venir muchísimos acarreados, si ya no da tiempo de que haya más acarreados o no hay posibilidad de que haya más acarreados es porque no hay camiones ¿de dónde van a salir tantos camiones? No hay”, dijo.

“Entonces vamos a organizarnos bien porque es una fiesta y claro que hay, como en todas las fiestas, aguafiestas, pero no pueden detener un festejo que tiene que ver con la transformación de México porque no se había visto”, añadió.

El mandatario federal adelantó que junto a él marcharán miembros de su movimiento político, que lo ayudaron a fundar, así como miembros de su gabinete como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

