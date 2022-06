A México le urge invertir más y mejor en salud: Roche

El sistema de salud en México padece sobrecarga, falta de detección temprana de enfermedades, de acciones de prevención, así como la necesidad de una mayor inversión, considera Rolf Hoenger, jefe de área de Roche Pharma Latinoamérica.

En entrevista con Forbes México, detalló que la Organización Panamericana de la Salud recomienda una inversión en salud pública equivalente a 6% del PIB, mientras que en América Latina el promedio es de 3.7%, y en México el monto que se destina ronda 2.6%.

“Y la inversión en salud puede tener un beneficio grande para la economía”, expuso. “Hay estudios que sostienen que cada dólar invertido en salud genera un beneficio en el PIB de 2 a 4 dólares”, añadió el también miembro del consejo asesor del Movimiento Salud 2030, dedicado a impulsar la innovación.

Leer también: Roche advierte que guerra de Ucrania frena desarrollo de fármaco para esclerosis

Un ejemplo de cómo la inversión en salud e innovación puede favorecer la economía, dijo, es la hemofilia, ya que un paciente puede padecer hemorragias tras cualquier lesión.

“Una vez por semana, o dos veces por mes, un niño con hemofilia debe ir al hospital, el niño no está en ningua escuela, porque no es aceptado al tratarse de un caso delicado. La mamá está en casa, lo cuida y no puede trabajar. Si nosotros con un medicamento podemos evitar que sangre, el niño puede ir a la escuela y la mamá puede trabajar. Hay un beneficio para la sociedad”, ahondó.

Cortesía: Roche.

Así, sostuvo que sin la inversión en innovación no es posible tener el mejor impacto para la salud de la población.

México requiere saber gastar

De acuerdo con Rolf Hoenger, México no solo requiere duplicar su inversión en investigación de salud, sino que también precisa gastar bien.

El gobierno debe pensar cómo tener un sistema de salud unificado, que el expediente médico de cada ciudadano esté disponible en cualquier lado, planteó.

“Eso sería una mejora en el manejo de recursos, y México tiene esa oportunidad, como varios países del mundo”, expresó Hoenger.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada