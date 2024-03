‘A mí no me da miedo ni Trump ni Biden’, afirma Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial opositora de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, visitó este miércoles Tijuana, desde donde aseguró que no le “da miedo” ni el aspirante republicano Donald Trump ni el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

“A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, lo digo sinceramente. A mí con el que me pongan va a haber una relación franca, directa y clara, pues para sus amenazas de aranceles aquí tengo al mejor negociador. Lo que sí es que no vamos a aceptar una agenda que violente los derechos humanos”, Xóchitl Gálvez sobre los dos candidatos que se medirán en las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

La representante de la coalición formada por el PAN, el PRI y el PRD participó en el foro “Frontera Siglo XXI: Seguridad y Desarrollo”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO).

Durante su discurso, Xóchitl Gálvez refirió que la migración hacia Estados Unidos es un tema que generalmente se ha visto como “un problema”, sin embargo, resaltó que ella lo ve “como una oportunidad”, con la cual México debe tener “una negociación más clara” con el gobierno estadounidense, cosa que asegura no hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Xóchitl Gálvez criticó al mandatario por haber aceptado ser “de facto un tercer país seguro” para los migrantes sin haber obtenido nada a cambio.

“Fue un error garrafal del gobierno federal, porque de entrada debimos haber peleado el que pusieran en regla los documentos de muchos millones de mexicanos que están dentro de Estados Unidos y no dijeron nada”, aseguró.

“No peleamos ni hemos peleado por los mexicanos que residen en Estados Unidos, simplemente con haber tenido abogados un millón de mexicanos ya se hubieran regularizado y habrían tenido derecho a la residencia”, manifestó.

Migrantes, una oportunidad de mano de obra: Xóchitl Gálvez

Por otro lado, Xóchitl Gálvez también reconoció que México actualmente tiene un problema grave en el tema de mano de obra, por lo que refirió que los migrantes podrían ser un excelente agente de cambió para cubrir esa necesidad instrumentando un programa de regularización y capacitación laboral.

“Si al menos tuvieran los papeles en regla, podríamos empezar a trabajar en un programa de capacitación y certificación laboral para que pudieran ser mano de obra productiva, que la estamos necesitando en este país, tenemos regiones completas en México donde ya no tenemos quien recoja las cosechas”, acotó.

Xóchitl Gálvez, quien se sitúa en segundo lugar de las encuestas previas a las presidenciales del próximo 2 de junio, competirá contra Claudia Sheinbaum, de la alianza Sigamos Haciendo Historia, actual líder en los sondeos, y contra Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).

En el foro participó Imelda Beltrán, quien es defensora de derechos de los migrantes en Estados Unidos.

Durante su exposición destacó que es urgente que el gobierno federal volteé a ver a la población de migrantes en Estados Unidos, por la importancia que significan no solamente para el país, sino por lo que aportan económicamente como comunidad.

“La economía de México está entrelazada con la economía de los latinos en Estados Unidos, juntas suman 5 trillones de dólares, para dimensionar, si esa economía representara a un país independiente, seríamos la tercera economía del mundo, solo detrás de China y Estados Unidos”, argumentó Beltrán.

Con información de EFE

