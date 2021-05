¿A qué regresan los alumnos a las aulas?, cuestionan expertos

A poco más de un mes de que concluya el ciclo escolar 2021, expertos en materia educativa cuestionaron el interés de las autoridades de reabrir las escuelas sin un plan o protocolo detallado sobre evaluación y medidas sanitarias adecuadas para alumnos personal docente.

“Aquí la pregunta principal para la SEP debe ser a ¿qué regresan? Es decir, como se sabe están ahorita preparando los exámenes, en muchos casos, ya finales y se está preparando lo último del año; entonces, a mi no me queda claro, la verdad, a qué vuelven”, apuntó Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) de México.

“No está el plan, no está documentado, no está claro para qué, cómo y quiénes”, abundó en entrevista con Forbes México.

Esta semana, al iniciar la jornada nacional de vacunación del personal docente, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) acelerar la reapertura de planteles dos semanas después de la inmunización del magisterio.

La SEP justificó que los alumnos de educación básica deben normalizar la socialización con el personal docente y volver a tejer lazos con sus compañeros de clase a fin de ayudarnos emocionalmente a dejar atrás el confinamiento por el Covid-19.

“(Hay que valorar) la importancia de trabajar con la parte socioafectiva de los alumnos, (ya que) no se va a poder trabajar si están los niños aislados y no tienen socialización, que es tan importante para todo ser humano” Secretaría de Educación Pública

Sin embargo, para la investigadora del Cinvestav, la dependencia debió priorizar un retorno a las clases de los sectores donde no se tuvieron noticias durante el ciclo escolar a distancia y aplicar exámenes diagnostico para conocer el estado de estudios que presentan los educandos.

“No regresan a un examen diagnóstico, aunque ya sabemos que todos están mal. Sí creo que sería fundamental tener un examen nacional diagnóstico para saber qué tan mal están, cuánto avanzaron en sus estudios; no hay nada eso”, criticó.

Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, consideró que la SEP debería privilegiar un regreso a las aulas para conocer el verdadero aprovechamiento de los alumnos y recuperar el aprendizaje perdido durante el confinamiento.

Alertó que la autoridad educativa debería volcar esfuerzos por evaluar el aprovechamiento que tuvieron los educandos y preparar objetivos para revertir esta situación de cara al inicio del nuevo ciclo escolar.

“Una vez reabiertas las escuelas, ¿para qué queremos a los niños ahí?Queremos las escuelas abiertas, porque sí es necesario para recuperar los aprendizajes que se perdieron durante el encierro.

“La educación a distancia no tuvo resultados esperados en un segmento importante de los niños. Abrir las escuelas debe tener objetivos claros de restablecer condiciones de aprendizaje”. afirmó.

Critican lagunas sobre higiene

Judith Fernández, es una maestra de primaria que logró vacunarse en un módulo en el Pepsi Center, en la alcaldía Benito Juárez, es diabética e hipertensa, y aunque se siente más aliviada por tener la primera dosis de su vacuna, le preocupan las condiciones del regreso a clases.

“Honestamente no sé cuáles son los protocolos de higiene que la escuela dónde doy clases dispondrá para todos los maestros. Por mi condición, no creo volver hasta que no sepa las reglas”, comentó en entrevista con Forbes México.

“Ha sido duro el encierro, yo no me acostumbro a las videollamadas, pero prefiero no exponerme ni que los chiquitos corran riesgos”, apuntó.

Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, advirtió que hasta el momento, las autoridades escolares no cuentan con un protocolo delineado sobre las medidas higiénicas que se deben tomar.

De igual forma, señaló que no hay padrón sobre el personal docente que puede reintegrarse a las aulas y que padecen enfermedades crónicas.

“Seguimos sin contar con protocolos para la reabrir las escuelas, los lineamientos siguen siendo muy vagos para los directores de las escuelas”, alertó Ruiz.

“Lo que es cuestionable es que el regreso al aula se plantee de una forma poco afortunada. No, nos han dicho las medidas que están tomando para resolver las principales preocupaciones que tienen las familias y personal docente”.

Expuso que alrededor de 220 escuelas necesitan un kit básico de seguridad higiénica y criticó que la SEP sólo recomiende el uso de cubrebocas para contener la infección.

En ese sentido, señaló que el gobierno federal necesita hacer una inversión de 3 mil millones de pesos para dotar a cada alumno y profesor un kit de seguridad para evitar contagios.

