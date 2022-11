A regañadientes, AMLO enviará al Senado terna para comisionados de la Cofece

Aunque dijo que no le gusta el modelo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que en breve enviará una terna para designar a los comisionados de este organismo tal como la ordenó el Poder Judicial.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal reprochó que este organismo sólo sirve a intereses del neoliberalismo y no atiende a las empresas públicas.

“Yo no estoy de acuerdo con la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empreas públicas, no defiende al pueblo. Fueron estos instrumentos, que fueron creando, para proteger el modelo privatizador que se impuso en el modelo neoliberal.

“De todas maneras si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, eso sería lo ideal, aunque no se descarta que en el futuro lo puedan hacer, pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte y el Poder Judicial; voy a mandar una terna”, sostuvo.

El lunes, la Corte ordenó al titular del Poder Ejecutivo enviar al Senado de la República, en una lapso de 30 días naturales, sus propuestas de consejeros para la Cofece.

Los ministros de la Corte consideraron que López Obrador incurrió en una omisión que ha dejado incompleta la integración del pleno de la Cofece lo que ha derivado en afectaciones a sus funciones constitucionales.

Actualmente, en el pleno de la Cofece faltan tres de los siete comisionados que deben integrarlo.

Al respecto, el presidente de la República reprochó que no tenga poder de elección de los comisionados y que sólo tenga que elegir a los integrantes con base en una lista prearmada.

“Me mandan creo que cinco y de ahí tengo que mandar uno”, expuso.

