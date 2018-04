Abba se reúne de nuevo para grabar después de 35 años

El grupo musical Abba anunció que escribió y grabó sus primeras canciones después de que se separaron en 1983, de acuerdo con el diario The Guardian.

El cuarteto sueco anunció en Instagram que habían grabado dos nuevas canciones para un proyecto.

“La decisión de seguir adelante con el emocionante proyecto de gira de avatar de Abba tuvo una consecuencia inesperada. Todos sentimos que, después de unos 35 años, podría ser divertido unir fuerzas nuevamente e ir al estudio de grabación. Así que lo hicimos Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo estuviéramos de vacaciones. ¡Una experiencia extremadamente alegre!”, dijo Abba en Instagram.

De acuerdo con el diario, una de las dos nuevas canciones que surgieron, llamada I Still Have Faith in You, se presentará en un especial televisivo para emitir en diciembre.

Björn Ulvaeus de Abba reveló detalles del próximo proyecto de la banda en Bruselas a principios de esta semana.

“La pieza central es el programa de televisión de dos horas coproducido por NBC y la BBC, que verá a la banda actuar como avatares generados por computadora”, dice la publicaión de The Guardian.

Abba se formó en Estocolmo en 1972 y está formado por dos parejas: Ulvaeus y Agnetha Fältskog; y Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad.