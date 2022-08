ABM descarta presión de AMLO en venta de Banamex

A la Asociación de Bancos de México (ABM) no le preocupan los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la venta de Banamex y descartó que el mandatario interfiera en el proceso.

“El presidente puede y tiene todo el derecho de sugerir, a su saber y entender, qué es lo correcto, pero no me parece que sea un tema de presión que pueda regir nuevas condiciones. No veo elemento que cause preocupación por el hecho de que López Obrador emita una opinión de cómo cree que se deba vender”, aseguró Daniel Becker, presidente del organismo.

De acuerdo con el dirigente de los banqueros, López Obrador “está en todo su derecho” de opinar sobre la venta del banco, pues al final es un funcionario público y tiene el deber de velar por el bien del país.

No te pierdas: AMLO quería comprar 51% de acciones de Banamex; poco tiempo de mandato frustra plan

A su vez, Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la ABM, descartó que el gobierno esté interviniendo en el proceso de venta de Banamex, sino que está haciendo su labor de supervisión dentro del sistema financiero.

“A mí no me parece que sea descabellado. Fue muy claro en la mañana, lo exploraron, determinaron que no era una idea razonable. El mismo presidente dijo que es un tema que no estará sobre la mesa y que el gobierno seguirá para efectos de entrega de programas sociales a través del Banco del Bienestar”, añadió Becker.

El presidente López Obrador comentó esta mañana que en algún momento pensó en comprar el 51% de las acciones de Banamex, que fue puesto a la venta por Citi desde inicios de enero; no obstante, desechó la idea debido al tiempo que implicaba una operación de esta magnitud.

También se descartó que las sucursales de Banamex puedan incorporarse a las filas del Banco del Bienestar, una de las principales instituciones financieras de la actual administración.

SHCP promete estabilidad fiscal

El presidente de la ABM también destacó qué por la tarde él y otros banqueros se reunieron con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el subsecretario Gabriel Yorio González, con quienes conversaron sobre el próximo Paquete Económico 2023.

Becker Feldman comentó que los funcionarios de la dependencia fueron optimistas sobre las perspectivas de crecimiento económico al igual que de la estabilidad fiscal que tendrá el país, la cual, refirió, aseguraron que se mantendrá pese al entorno inflacionario y de altas tasas de interés que se vive a nivel global.

Incluso, el líder de los banqueros sostuvo que Ramírez de la O comentó que el Paquete Económico tendrá una perspectiva de crecimiento mayor a la estimada actualmente de 3.4%.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado