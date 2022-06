Abren casillas para elegir a gobernadores en 6 estados

Este domingo a las 8:00 horas arrancaron la jornadas electorales para elegir a gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Además de diputados y alcaldes en esta última entidad.

Se tiene previsto que se instalen más de 21 mil casillas para recibir el voto de 11.7 millones de ciudadanos registrados en la Lista Nominal. Hasta el momento no hay un corte del total de cuántos de estos centros ya se instalaron. En un inicio el Instituto Nacional Electoral (INE) solo reportó que no se podrían colocar 34 casillas.

Las urnas cerrarán a las 18:00 horas, y a las 20:00 horas se espera que los institutos den a conocer las tendencias de las votación, con detalle de la participación y los rangos de votación para cada candidato.

Foto: iNE

Para ubicar las casillas se puede acudir a ubicatucasilla.ine.mx , donde se muestra un mapa virtual país y campos para seleccionar estado y sección. Tras ello, la plataforma arroja en qué casilla le corresponde al interesado ir a emitir su voto.

También, para encontrar el lugar de votación, se puede recurrir a WhatsApp donde sólo es necesario registrar el número 55 5809 7300 y enviar la palabra “hola”. Ahí te dirán en qué lugar que te toca votar.

Foto: INE.

Al inicio de esta jornada electoral algunos líderes de partidos mandaron mensajes a los ciudadanos. El presidente del PAN, Marko Cortés, exigió que en todos los estados se tengan las condiciones de equidad y seguridad para acudir a las casillas para votar.

“Pedimos que se respete el voto, que no existan presiones ni coacciones, que no amenacen a gente de perder sus programas sociales, que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad, que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera, para que los resultados sea lo que la gente quiere”, dijo el panista.

En tanto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espino Cházaro, también pidió paz y libertad para estas elecciones. Llegó el día en el que las y los ciudadanos ejercerán su derecho al voto 🗳; que la fiesta democrática sea en un ambiente de paz, alegría y libertad, y que nadie, absolutamente nadie, más que la gente, sea la que decida. #Elecciones2022— Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) June 5, 2022

