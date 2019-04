Los accesorios para dispositivos móviles crecen hasta 500% en México

Pareciera que los fabricantes de accesorios para dispositivos móviles adivinan cuáles serán los modelos y necesidades del mercado una vez que las marcas de teléfonos lanzan sus nuevas gamas. Sin embargo no es así. Detrás de esto, existen acuerdos o negociaciones con algunas firmas para que con antelación, a veces hasta de seis meses, sepan cuáles serán las tendencias en este mercado, un segmento que tiene crecimientos de hasta 500% en México.

Así lo detalla Sergio Leveratto, vicepresidente de ZAGG, una compañía fabricante de accesorios para dispositivos móviles con presencia en más de 130 países y una presencia local desde 2012.

Lee también Estas son las cinco marcas de smartphones que más compran los mexicanos

“Con los principales fabricantes a nivel global tenemos distintos tipos de asociación donde trabajamos en conjunto y en anticipación de los teléfonos. Trabajamos en conjunto por ejemplo, cuando se lanzan sus teléfonos tengamos accesorios clave para estos, listos para el momento del lanzamiento. En algunos casos como las micas, trabajamos con seis meses de anticipación y en muchos casos también con las baterías”, señaló Leveratto para Forbes México.

Este mercado es uno de los que mayores oprtunidades de cercimiento tiene en todo el mundo, llevándolo a tener un valor a nivel mundial para 2022 de 89,000 millones de dólares. Dentro de este mercado, los auriculares para smartphones experimentarán el crecimiento más rápido en términos tanto de ingresos como de ventas, con un crecimiento medio anual del 7% entre 2017 y 2022, llegando a casi 563 millones de unidades vendidas para 2022, según el reporte de la firma de análisis ABI Research.

“Está por demás decir y saber de la dependencia que tenemos todos de los dispositivos móviles. Eso ha crecido en forma exponencial en los últimos diez años y esa dependencia es lo que hace que cada vez ocupemos más accesorios. Si recuerdas hace 15 años, el teléfono se utilizaba solo para hablar o para mandar y recibir mensajes, luego se incorporaron las cámaras, la parte de música, la parte de internet y así sucesivamente”, dijo el directivo.

Esto ha creado una demanda enorme para un ecosistema de accesorios que son fundamentales para la utilización diaria.

El análisis de ABI Research detalla que los protectores de pantalla, las fundas protectoras y los cargadores también contribuyen al crecimiento de este mercado. La creciente demanda de smartphones con pantallas táctiles más grandes y de mayor valor está impulsando la demanda de protectores de pantalla, especialmente de aquellos con características avanzadas, incluyendo funciones de protección de la privacidad, anti-reflejo, anti-huella digital y resistentes a los arañazos.

Con la aparición de los smartphones y la calidad de las pantallas se vuelven necesarios. Por ejemplo, hoy tener una mica para proteger los smartphones es fundamental, eso hace años no hacía falta porque las pantallas no eran de vidrio o el consumo de batería no era lo que es hoy.

Me acuerdo por ejemplo, que hace años la batería de Nokia llegaba a durar hasta una semana, eso hoy con un smartphone es imposible y ahí es en donde nosotros tenemos una solución ideal que sería extender esa batería.

Un mercado altamente competitivo

Este mercado se vislumbra como una gran oportunidad para los fabricantes y México como una puerta de entrada para la región de América Latina.

Como diferencial con sus competidores, al menos en México, Zagg trabaja con apoyo de un equipo local, en el que confía desde su participación con tres partners en el país, en más de 20 cuentas y en más de 1,000 puntos de venta desde el año pasado.

“El mercado es super competitivo, justamente al ser un mercado en expansión eso hace que muchos quieran jugar en este terreno. Trabajamos con marcas como Apple, Samsung, etcétera. Específicamente en el caso de México y América Latina, una de nuestras grandes diferencias es nuestro soporte local que tenemos”, detalló Leveratto.

Para los siguientes años, esta compañía espera seguir con el mismo porcentaje de crecimiento en el mercado local tanto en facturación como en ampliar sus puntos de venta.

“El crecimiento de la empresa ha sido exponencial, al menos en México en los últimos cuatros años 500% en facturación. Prácticamente hemos crecido tanto en facturación como en puntos de venta. Por ejemplo, este último de 2017 a 2018 crecimos casi un 40%”, señaló.