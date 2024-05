Acciones de Reddit aumentan después de su asociación con OpenAI

Las acciones de Reddit, abre una pestaña nueva subieron un 13% el viernes, luego de una asociación con la firma de inteligencia artificial OpenAI que se espera que aumente los ingresos por publicidad para la plataforma de redes sociales.

El salto hizo subir las acciones a 63.64 dólares, a poca distancia del precio de cierre récord de 65.11 dólares alcanzado a finales de marzo, lo que puso a la compañía en camino de agregar 1,200 millones de dólares a su capitalización de mercado.

La asociación, anunciada el jueves, permite a Reddit aprovechar la tecnología de OpenAI para crear herramientas y funciones, y la plataforma ChatGPT de OpenAI para integrar el contenido de Reddit de una manera “estructurada y en tiempo real”. OpenAI también se convertirá en socio publicitario de Reddit.

El acuerdo podría generar entre 50 y 60 millones de dólares anuales para Reddit, dijo el analista principal de Piper Sandler, Thomas Champion, en una nota el viernes. Más de la mitad de los analistas que cubren la acción tienen una calificación de “compra” o superior, con un precio medio de 63 dólares.

El acuerdo cumple con la “promesa de salida a bolsa de Reddit de aprovechar las oportunidades para hacer más con la IA”, dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell. Las acciones de la compañía han ganado casi un 90% desde su debut en marzo a 34 dólares cada una.

En una presentación de febrero, abre en una pestaña nueva, la compañía indicó sus intenciones de explorar nuevos canales de monetización más allá de los ingresos por publicidad, incluida la oferta de herramientas para creadores y la concesión de licencias de sus datos a terceros.

Reddit ya tiene acuerdos de licencia de datos con empresas no reveladas que se prevé que contribuirán con al menos 66.4 millones de dólares en ingresos este año. La licencia permite a terceros acceder, buscar y analizar datos en la plataforma.

El acuerdo se produce en medio de un número creciente de demandas contra OpenAI, en las que las empresas alegan el uso no autorizado de su contenido para entrenar grandes modelos de lenguaje. En los últimos meses, OpenAI también ha conseguido acuerdos de licencia de contenido con varios editores, incluidos Associated Press y Financial Times.

Con información de Reuters.

