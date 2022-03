Activan contingencia ambiental en la CDMX: estos autos no podrán circular

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) decretó la activación de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se restringirá este miércoles la circulación de algunos vehículos automotores.

Se activó la contingencia ambiental luego de que este martes a las 16:00 horas “se registraron concentraciones máximas de ozono de 162 ppb y 156 ppb en las estaciones de monitoreo Santa Fe y Merced respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Cuajimalpa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México”.

“Lo anterior es debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre la ZMVM, el cual se fortaleció durante el día, incrementando la estabilidad atmosférica, la presencia de viento débil y la incidencia de una intensa radiación solar que favoreció la formación de ozono combinado con el transporte de los contaminantes hacia la zona suroeste del Valle de México”.

“Por lo anterior, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud”.

A través de un comunicado el organismo detalló que derivado de la contingencia ambiental, este miércoles 30 de marzo de 2022 no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas los autos con holograma de verificación 2, con holograma de verificación 1 cuyo último dígito de placa sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras.

Tampoco podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, con terminación de placa 3 y 4. El resto de los autos con holograma 0 y 00 con engomado diferente al rojo sí podrán circular con normalidad.

Comparto el boletín de la @CAMegalopolis, hay que estar atentos y evitar actividades al aire libre. https://t.co/RUtTrOSWUA — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 29, 2022

Las restricciones para los taxis que entren dentro de los anteriores supuestos serán de las 10:00 a las 22:00 horas, precisó la Came en un comunicado emitido esta tarde.

También tendrán restricciones en su circulación los autos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma tipo 1 o 2; lo mismo para los vehículos con matrícula foránea de uso particular con holograma 00 o 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Asimismo no podrán circular las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea par. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

La Came precisó que será a las 20:00 horas de este martes cuando se emita un nuevo boletín informativo para informar sobre las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalecerán en la Zona Metropolitana del Valle de México, pero no precisó si cabe la posibilidad de que se suspendan las restricciones de circulación anunciadas para este miércoles.

