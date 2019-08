Activistas señalan de ‘engaño’ la Ley de Bienestar Animal

Notimex.- Activistas de diversas agrupaciones a favor de la protección animal se manifiestan al pie del Ángel de la Independencia contra la denominada “Iniciativa Federal de Ley de Bienestar Animal” por considerarla “un engaño”.

Al terminar el cierre de las vías circundantes al monumento, con motivo del 37 Maratón de la Ciudad de México, los activistas comenzaron a congregarse bajo el Sol para comenzar a recolectar firmas en contra de esa iniciativa.

No obstante la convocatoria, un tanto por el calor de la tarde y otro por tratarse de domingo, los participantes no rebasaban los 30, aunque paulatinamente se acercó la gente a presentar su credencial para votar y firmar contra esa iniciativa.

A decir de los activistas participantes, dicha Ley “abre las puertas nuevamente a los circos con animales y a la celebración de actividades con tortura animal como corridas de toros, peleas de gallos y de perros”.

La activista Ximena López expuso que es una ley que va en contra de los intereses de los “seres no humanos” pues los animales no cuentan legislativamente con una normatividad que defienda sus derechos.

Aseveró que esta normativa es dañina para los intereses de los “seres no Humanos” y que son vivir, no sufrir, tener un mínimo de bienestar y que no se cometan crueldades contra ellos.

Según la activista, quienes ya tenemos consciencia de que los animales son seres sintientes y como tal tienen intereses primarios básicos como lo es la vida misma, a partir de ahí estamos trabajando desde la academia y desde diferentes grupos para que un día podamos otorgarles derechos jurídicos a los animales.

A su vez, el activista “Álvaro” criticó que esta normatividad solo busca el beneficio de particulares y no de la sociedad, de ahí que expuso que se está trabajando para lograr que se logre una normatividad civil y penal que sancione el maltrato animal.

En Veracruz, recordó, ya se logró al primer procesado nacional, con pena de seis meses de cárcel por haber ahorcado a su perro en esa entidad.

Expuso que hay más de 150 asociaciones en Puebla y 300 en México y mil asociaciones entre fundaciones, protectores de animales en toda la república que participan en este movimiento a fin de lograr una verdadera defensa de los derechos de los animales.